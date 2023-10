Undici chili di droga nascosti in casa. Patteggia la pena dopo l’arresto

Più di undici chili di droga, in gran parte stipati in una busta di plastica nel soggiorno di casa. C’era di tutto. Soprattutto hashish, ma anche marijuana e cocaina. Abbastanza per far finire in manette un cinquantenne ferrarese, incensurato e residente a Tresignana. L’uomo era finito sotto la lente della polizia di Stato a seguito di alcune soffiate e segnalazioni che parlavano di strani ‘giri’ intorno alla casa dell’arrestato. Raccolti alcuni elementi, gli agenti della squadra mobile hanno stretto il cerchio intorno all’abitazione del sospettato.

Giovedì mattina hanno eseguito una perquisizione e hanno trovato conferma a quelle che erano le loro ipotesi. Una volta entrati in casa, tra il soggiorno e l’ingresso, i poliziotti hanno rinvenuto un grosso quantitativo di stupefacenti. Per prima cosa gli è balzata all’occhio una borsa di plastica bianca contenente numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di circa dieci chili. Ma non era tutto. Gli agenti hanno rinvenuto anche poco più di un chilo di marijuana e quindici grammi di cocaina. Oltre a ciò, dall’abitazione del cinquantenne sono spuntati alcuni oggetti e materiali utili per il confezionamento delle dosi, come un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto. I controlli sono stati estesi anche ad altri due appartamenti riconducibili al sospettato, ma senza ulteriori esiti.

L’uomo è stato subito arrestato e portato in questura per ultimare gli accertamenti. La droga è stata sequestrata mentre l’indagato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di palazzo Camerini in attesa del processo per direttissima, celebrato nella tarda mattinata di ieri. L’arrestato, assistito dall’avvocato Alessandro Falzoni, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice Marco Peraro. Convalidato l’arresto, si è entrati nel vivo del processo. L’uomo ha scelto di patteggiare la pena. Alla fine le parti si sono accordate per un anno e dieci mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Il cinquantenne è stato quindi rimesso in libertà al termine dell’udienza.

L’operazione che ha portato alla cattura dell’insospettabile cinquantenne si inserisce nell’ambito di una serie di attività svolte dalla questura e finalizzate a contrastare lo spaccio di stupefacenti in città. Nel 2022 gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato 7,4 chili di cocaina, 13,19 chili di eroina e 34 chili e mezzo di cannabinoidi. Nel 2023 i chili di cocaina sequestrati sono stati 5,3, quelli di eroina 6,8 e oltre 27 quelli di hashish e marijuana. A questi vanno poi aggiunti gli undici chili trovati giovedì.