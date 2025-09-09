Undici società e 300 atleti: "Parte l’anno sportivo"

Undici società sportive, più di trecento atleti di tutte le età che praticano sport negli impianti di Vigarano Mainarda e Pieve. "E’ un’offerta davvero importante e per noi è una grande soddisfazione vedere che tutti gli impianti saranno a pieno ritmo. Crediamo fermamente che lo sport possa aiutare i giovani a crescere". Con queste parole, ieri mattina, in una sala consigliare colorata di tanti giovani atleti, allenatori e presidenti delle società, il sindaco Davide Bergamini, insieme all’assessore allo sport Daniela Patroncini e all’intera giunta, ha aperto l’anno sportivo. Tante ragazzi e ragazzi con i colori delle proprie divise sportive in sala consigliare non si erano mai visti. E sono stati un esempio di attenzione, correttezza, educazione e partecipazione. E proprio a loro il sindaco ha lanciato un invito: "Motivate e coltivate le vostre passioni per lo sport – ha sottolineato - perché vi daranno grandi risultati. Che non sono solo le medaglie, ma la forza e i valori che vi aiutano a superare le difficoltà della vita". "Sono felice di vedere qui i veri protagonisti dello sport – ha aggiunto la Patroncini - coloro che animano da oggi a giugno le nostre strutture comunali. Una presenza fondamentale. Dietro ad una disciplina sportiva c’è tanto impegno e non è solo quello che si vede. C’è un lavoro enorme, delle società, degli allenatori e delle famiglie. E’ un lavoro collettivo, una rete che collabora e che dimostra il vero valore dello sport che va oltre le recinzioni e i muri di un palazzetto e di un campo. Ci impegneremo sempre a sostenere lo sport. Perché ci crediamo". Maria Cristina Aleotti è presidente della Matilde Basket: "Gli atleti che vengono da Vigarano sono un numero importante – ha detto –. Abbiamo sempre avuto attenzione e accoglienza da parte dell’amministrazione comunale di Vigarano, che ringrazio. Avere la disponibilità del Palavigarano per noi essenziale. Quest’anno abbiamo anche la squadra femminile". Mirko Rimessi ha portato la voce della Palestra Ginnastica Ferrara che si allena e ha eccellenze anche a Vigarano: "Vorrei complimentarmi con il comune per la pluralità delle attività che ha messo in campo – ha detto -. Avere formazioni più grandi che riescono a sviluppare più sedi a livello intercomunale è la forza dello sport". Daniele Guandalini è presidente di Skate Rolley Bondeno, "Da molti anni veniamo qui a fare attività e ci siamo sempre sentiti a casa – ha detto -. Molti nostri atleti sono di Vigarano. Se poi la palestra Pasolini venisse sistemata, con la sua metratura richiesta dalle nostre gare, sarebbe il massimo". L’occasione per il sindaco Bergamini per un annuncio: "Sarà molto importante riuscire ad attivare fondi per la palestra Pasolini che sarà uno di quegli edifici comunali che cercheremo di riportare in uso – ha spiegato -. Sappiamo inoltre che alcuni impianti, come il Palavigarano, hanno bisogno di interventi".

Claudia Fortini