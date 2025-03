"Unesco e cultura, una tappa cruciale"

In occasione della giornata nazionale del paesaggio 2025, Ferrara è stata scelta come sede per confrontarsi e parlare di paesaggi culturali Unesco. La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Bologna e il Comune di Ferrara, in collaborazione con gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri, ha presentato una giornata di studi dedicata a questo tema di rilievo nazionale e non solo.

L’evento si è tenuto, nei giorni scorsi, al Ridotto del Teatro Comunale e ha offerto un’importante occasione di confronto su tematiche di tutela, valorizzazione e gestione dei paesaggi culturali, con particolare attenzione alla realtà ferrarese e al Delta del Po. "Abbiamo scelto Ferrara come sede del convegno perché, proprio in questo periodo si sta lavorando all’aggiornamento del piano di gestione dell’importante sito Unesco di Ferrara e del suo Delta. Questa giornata ha voluto essere un punto di riflessione per i rappresentanti delle istituzioni, i tecnici e i professionisti che, insieme, sono chiamati ad acquisire sempre più consapevolezza in materia", ha sottolineato Francesca Tomba, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna e Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. "Si tratta di una giornata importante che va inserirsi nel piano di programmazione culturale e informativa e di valorizzazione del nostro patrimonio. Ferrara è stata scelta per ospitare gli incontri del convegno. Abbiamo tutti un compito importantissimo, che è quello di lavorare per la salvaguardia del nostro bene-paesaggio e di consegnarlo alle future generazioni", ha aggiunto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.