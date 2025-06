Un’esposizione di auto elettriche in centro: "Obiettivo, arrivare preparati alla transizione"

Domani, dalle 18 alle 21 in largo Castello, si terrà il raduno e esposizione di automobili elettriche. Sarà anche un’opportunità per dialogare con chi ha già optato per la mobilità elettrica, per conoscere le loro esperienze e per informarsi su come si gestisce e come si viaggia con un’auto elettrica. Saranno presenti anche alcuni poster informativi su argomenti relativi alle auto elettriche e ai sistemi di ricarica pubblica e privata, con particolare riferimento al territorio della provincia. Scopo principale dell’iniziativa è quello di promuovere la mobilità elettrica come forma di mobilità sostenibile per la mobilità privata. La Comunità Europea ha scelto l’anno 2035 come termine entro il quale verrà bandita la vendita di auto con motori alimentati da combustibili fossili e in questa prospettiva la quota di auto elettriche in circolazione è destinata a crescere notevolmente nei prossimi anni. "Crediamo che sia anche nell’interesse di ogni comunità compiere ogni azione possibile per gestire questa transizione e arrivare preparati al 2035" ha detto Damiano Foschi, organizzatore della manifestazione. "Ci apprestiamo ad accogliere questa bella iniziativa – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi –, ringrazio per questo gli organizzatori, veri e propri appassionati e fruitori di questo modo di muoversi".