Un’estate alla darsena "Ogni sera 4mila turisti, bilancio oltre le aspettative" E la Nena torna a navigare

di Mario Bovenzi

A fare un bilancio e ad annunciare il nuovo programma di eventi che sta per salpare nella darsena è Stefano Zobbi, titolare dell’agenzia ‘Dodicieventi’, alla regia del calendario che sta animando le serate lungo la linea d’acqua e chioschi. I conti sono presto fatti. Dice: "Qui abbiamo creato una distesa di 1500 posti a sedere, quasi ogni sera riusciamo a fare tre ’giri’". Tradotto, sulle rive e tra i tavolini, tra le balle di paglia dall’aria di campagna e la prua della Nena che è tornata a solcare il filo della corrente – l’anno scorso l’orizzonte era un pantano disegnato dalla siccità – parliamo di un esercito che oscilla tra le 4mila e le 5mila persone ogni sera. Di nuovo Zobbi: "Bilancio oltre le nostre più rosee aspettative. Partiamo con l’aperitivo, poi c’è la cena. Sabato era tutto pieno, una marea di gente. Bene anche domenica". Il passato e il futuro. Che si chiama – chiusa la parentesi della manifestazione Rio Latino, balli, sapori e bollicine – ’Mangia Fexpo’. Si parte proprio oggi, spiega di che si tratta Michela Gavallotti, di Street Burger Gourmet. "Un’ampia schiera di ristoranti offriranno le loro specialità vista darsena". Sulla scia di Milano expo, l’iniziativa taglia il traguardo della nona edizione. Ci saranno, lungo la riva, 17 ristoranti della città e della nostra provincia. Un arcobaleno di sapori, annaffiati dai vini che verranno illustrati dai maestri di Aies (Accademia internazionale enogastronomi sommelier). "Si andrà avanti ad oltranza fino al 30 luglio", spiega Zobbi dalla tolda della ’Zarina’, imbarcazione saldamente ormeggiata che è un po’ il quartier generale del titolare dell’agenzia ‘Dodicieventi’. Potranno salire a bordo della Nena i turisti, il martedì, mercoledì, sabato e domenica. Al timone Georg Sobbe, il comandante della motonave, che in lenta navigazione accompagnerà lungo il filo della corrente alla scoperta di canali e calici, tramonti sul fiume, storie scritte tra quelle rive. E’ cambiato il panorama tra le piogge ad intermittenza, un cambiamento radicale. L’anno scorso la Nena e Lupo stentavano a navigare, bloccati lungo le banchine dalle secche, da una siccità che non sembrava concedere tregua.

Si sta rimboccando le maniche il personale di ’La romatica’, trattoria pronta a stappare bottiglie nel profumo che sale da un piatto di tagliatelle. Grandi preparativi – stracci e olio di gomito – in queste ore perché tutto sia pronto per la nuova manifestazione. Spiega il titolare Andrea Cavallini che, tra sedie ancora capovolte e tavolini ammassati, detta ordini ai ’ragazzi’ del suo staff. "Siamo fedelissimi, abbiamo partecipato a tutte le edizioni, tagliamo così anche noi il traguardo della nona iniziativa. Rispondiamo sempre presente", dice con orgoglio. Due minuti di pausa, si riparte. Tutto deve essere pronto per questa sera, complici il bel tempo e la voglia di divertirsi. Relax e non solo. L’altra sera erano protagonisti i volontari di Indaco, associazione che offre l’opportunità attraverso il ballo di coinvolgere anche le persone con disabilità. Danzare insieme, in carrozzina sulle note dell’integrazione, sorrisi e voglia di guardare avanti con ottimismo. Teneva il ritmo della pista Alfonso Piscopo, alla consolle Tito Valdez. "Una serata bellissima", sottolinea Zobbi, abbronzato come un lupo di mare, entusiasta.