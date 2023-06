Un’estate con le Pro Loco

Saperi e sapori della tradizione ferrarese caratterizzeranno ‘E… state insieme’ primo evento a carattere provinciale delle Pro Loco che si terrà in via Darsena 57, venerdì 9 giugno dalle 19 a mezzanotte, sabato 10 e domenica 11 dalle 10 a mezzanotte. Come ha ribadito Monica Negrini, vicepresidente di Pro Loco Ferrara: "L’evento sarà un’occasione per valorizzare le De.Co.: ‘mandurlin’, pane, ‘brazadela’, ricciola, cercheremo di promuovere i sapori della tradizione e salvaguardare le Pro Loco, che hanno un ruolo sociale e turistico fondamentale per la promozione del territorio". Per tutta la durata della rassegna si potranno degustare i prodotti tipici del territorio presso gli stand allestiti dalle Pro Loco locali che hanno aderito, oltre a banchetti dedicati ad operatori commerciali e intrattenimento musicale.

Ad aprire l’evento sarà, sabato alle 10, il convegno tematico: ‘Il ruolo della Pro Loco nella valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze territoriali: da tradizione enogastronomica al riconoscimento della qualità’, a cui seguiranno una serie di escursioni, su prenotazione, sul battello ‘Lupo’ alle 15 alla scoperta del Po di Primaro, alle 16,45 da Ferrara all’Oasi di Vigarano Pieve e sulla ‘Nena’, con una navigazione panoramica sul Po alle 19,30. Le uscite si terranno anche domenica 11, sempre sulla Nena con un viaggetto sul Po Grande, dalle 10,30 alle 12 e uno sul Po di Volano dalle 16 alle 18, previsto anche per venerdì negli stessi orari. All’insegna della cultura saranno anche le ciclopasseggiate a cura di Alessandro Gulinati previste per domenica, che partiranno da piazza della Cattedrale e termineranno proprio alla Darsena: alle 10 il tema sarà ‘Ferrara terra e acqua’, un itinerario urbano tra isole, canali e in Grande Fiume, mentre alle 16,30 si farà un tuffo nel Novecento, con un itinerario nelle arti e nella storia della Ferrara del XX secolo. La partecipazione sarà ad offerta libera, prenotando allo stand provinciale di Unpli. "Riunire tutte le Pro Loco sulla nostra Darsena è un segnale importante – secondo Angela Travagli, assessore alle attività produttive – è nata una bella collaborazione e credo che il sostegno dell’amministrazione sia importante per valorizzare idee e luoghi".

Lucia Bianchini