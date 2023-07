Un’estate con le valigie Vacanze, prezzi alle stelle "C’è chi chiede un mutuo per le località da sogno"

di Mario Bovenzi

E’ salato il miraggio di volare in qualche località da sogno stampata in technicolor magari su un depliant affisso sul bus che si prende ogni mattina per andare al lavoro. Spiaggia come cipria, le palme, la birra ghiacciata e quelle ragazze con l’abbronzatura che sembra smalto. Dallo scorso anno e in alcuni casi dal 2019 i prezzi per i pacchetti vacanza sono raddoppiati. Un soggiorno in Egitto che prima del Covid ti tiravano dietro alla cifra oscillante tra 800 e 900 euro alla settimana per una persona, in alcuni casi è lievitato fino a 3mila, anche 4mila euro. E c’è chi, pur di non rinunciare ai paradisi lontani, si presenta allo sportello di una banca o da una finanziaria per sottoscrivere un mutuo. E’ questa la situazione che si trovano davanti alcune agenzie viaggi in città, realtà consolidate, sul mercato da anni, termometro per partenze e arrivi, località gettonate e per raccogliere segnali. Soprattutto positivi. Nonostante il balzo dei prezzi la gente dopo i due anni di Covid – è questa la prima estate senza alcuna restrizione – fa la valigia e si lascia dietro le spalle la città, il lavoro e le bollette. Che troverà al ritorno, con meno soldi in tasca, ma negli occhi ancora bikini minimalisti e fusti un po’ gonfiati da palestra e integratori. Dipende dai punti di vista. "Sta andando benissimo", a parlare è Massimo Diolaiti, titolare del Centro turismo viaggi in via Borgo Leoni. Una data è impressa nella sua memoria. L’agenzia risale al lontano 1975. "La gente parte, sì. Anche se i prezzi sono aumentati tra il 15 e il 18% per alcune località. Per altri luoghi lo sbalzo è anche più consistente". A rincarare i voli in aereo, tutte le voci che riguardano i trasporti, il noleggio dell’auto, l’albergo. Le mete in cima alla classifica quest’anno sono Baleari, Grecia, Mar Rosso. L’Italia regge, soprattutto il sud. Ci sono tre donne al timone dell’agenzia Marfisa, tre socie che da dipendenti di un’agenzia storica hanno fatto il grande salto. Anche qui l’ottimismo si respira tra i sorrisi. "Gli italiani sono tornati a viaggiare, sta andando benissimo – spiega Anna Maria Guarnieri, una delle socie –. Anche se i prezzi sono raddoppiati in alcuni casi. Una vacanza per una famiglia di una settimana a Maiorca, alle Baleari, viaggia sui 4mila euro. Ma queste cifre non fanno cambiare idea a chi vuole partire. Magari hanno risparmiato nei mesi precedenti, comunque partono. Eccome. Un altro esempio, la Grecia. Anche qui una meta fino all’anno scorso alla portata di tutti. Adesso ci sono alcune compagnie aeree che hanno il monopolio, hanno alzato i prezzi. Noi cerchiamo di scegliere insieme alle famiglie itinerari belli, che uniscono sia la qualità sia il risparmio". I costi scottano a Zanzibar, Maldive, Giordania, Egitto. E’ tornata di moda la crociera sul Nilo. "Facciamo pacchetti su misura, per aiutare a risparmiare. Siamo noi a mettere insieme i servizi, funziona", conclude. L’agenzia turistica ’Grandi sogni’ è a Ferrara da oltre 20 anni. "Siamo specializzati – spiega Francesca Tarroni, la titolare – nell’organizzare viaggi su misura, puntando ai migliori prezzi". Anche qui il segno è positivo. "Stiamo andando molto bene – sottolinea –, anche perché il 70% dei clienti è ad alta fedeltà". Poi anche lei affronta il nodo dei prezzi: "Sono raddoppiati per alcune località, per alcune mete i rincari sono del 60 o del 70%". Cifre che pesano sul bilancio di una famiglia, si parla anche di 5mila euro. "Non rinunciano, fanno il leasing pur di partire. Magari durante i due anni di Covid non hanno viaggiato e adesso fanno le valigie, riempiono lo zaino". Costi quel che costi.