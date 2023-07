Un’estate di giochi e laboratori Tutta la magia del Teatro di Paglia

di Lucia Bianchini

Giochi, laboratori e spettacoli: torna per la sua seconda edizione il Teatro di Paglia che animerà villa Imoletta (via Comacchio 882 a Quartesana) nelle sere di luglio, da martedì 18 a giovedì 20 e da martedì 25 a giovedì 27, dalle 18.30 alle 22.30. "Fondazione Imoletta – ha ricordato l’assessore Dorota Kusiak – è una realtà con cui l’amministrazione comunale sta collaborando su diversi progetti e iniziative che rispondono non solo alle esigenze di bambini e ragazzi con disabilità, ma anche di tutte le famiglie del territorio, che sempre partecipano numerose alle manifestazioni organizzate nella splendida sede di Quartesana. Il Teatro di Paglia offre alle famiglie un ricco programma di spettacoli per i bambini, ma anche per i ragazzi e gli adulti, oltre a un’ampia scelta di attività pomeridiane che costituiscono un’opportunità di incontro e relazione per tutti". Tutti i laboratori e gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito.

I laboratori di falegnameria, argilla, musica e illustrazione inizieranno alle 18.30 e dopo un momento conviviale si terranno invece gli spettacoli, che per l’edizione 2023 saranno sei: due spettacoli di crescita, ‘Viola e il bosco’ e ‘Storia di Nicola che non voleva andare a scuola’ che si terranno, rispettivamente, martedì 18 luglio e mercoledì 26 luglio. Il primo narra della storia di una bimba di nome Viola e di come interagisce con il mondo e le persone attorno a sé, il secondo spettacolo invece affronta la vita di Nicola, un bambino che non si sentiva mai abbastanza apprezzato dal padre. Mercoledì 19 luglio sarà poi la volta di uno spettacolo di clowneria ‘La bianca, la blu e la rossa’, mentre martedì 25 luglio andranno in scena le vicende della cuoca pasticciona Emma che rifiuta la guerra nella rappresentazione ‘La battaglia di Emma’. Quest’anno ci sarà spazio anche per i più grandi, con due spettacoli dedicati a ragazzi e adulti. Il primo, giovedì 20 luglio, dedicato alla storia della famiglia Cervi, il secondo, ‘Giobbe storia di un uomo semplice’, in programma il 27 luglio, è ispirato all’opera ‘Giobbe’ di Joseph Roth.