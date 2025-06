Un’estate di lavori sulle ferrovie. Elettrificazione e manutenzione, la mappa dei disagi sulle linee

Dai lavori per l’elettrificazione della Parma-Suzzara e della Ferrara-Codigoro, alla manutenzione straordinaria. Molti gli interventi previsti per l’estate sulla rete ferroviaria e tanti interesseranno il nostro territorio. Sulla rete Fer, popolata in gran parte da pendolari, il periodo estivo è il momento in cui gli spostamenti diminuiscono. Da qui la consuetudine di sfruttare la pausa scolastica e le ferie lavorative per interventi sull’infrastruttura di proprietà regionale. In quei giorni il servizio ferroviario sarà sostituito da bus a cura di Trenitalia Tper. I posti disponibili sui bus, che avranno tempi di percorrenza maggiori in relazione anche al traffico stradale, potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Ma veniamo al dettaglio degli interventi, a partire da quelli che riguardano linee che attraversano la nostra provincia. Per quanto riguarda la Suzzara-Ferrara, La linea sarà sospesa tra Suzzara e Poggio Rusco dal 4 agosto al 7 settembre per il completamento del sistema di trazione elettrica. Spostandoci sulla Ferrara-Codigoro, dal 29 giugno al 7 settembre è prevista l’interruzione da Ferrara a Codigoro per lavori relativi all’opera di elettrificazione e rinnovo dei binari di alcune stazioni. Sulla Bologna-Portomaggiore, per i lavori di interramento nel tratto urbano di Bologna, la linea resterà chiusa tra Bologna Centrale e Bologna Roveri fino alla fine del 2026.

Spostandoci fuori provincia troviamo la Casalecchio-Vignola, dove la circolazione sarà sospesa da Bologna a Vignola dal 18 al 25 agosto per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di segnalamento e per lavori alla linea elettrica. Modena-Sassuolo Terminal: si ferma anche questa linea dall’8 giugno al 7 settembre, per lavori di potenziamento dei sistemi di sicurezza della circolazione: in particolare sarà installato l’Scmt (Sistema di Controllo Marcia Treno) come prescritto dalla normativa nazionale. Inoltre Fer provvederà a rinnovare l’apparato centrale della stazione di Formigine (nel Modenese), al fine di migliorare la gestione della circolazione, rinnovare gli impianti di sicurezza dei passaggi a livello della linea installare un deviatoio che permetterà di velocizzare l’ingresso nella stazione di Modena piazza Manzoni. Sulla Sassuolo Radici-Reggio Emilia per interventi sul ponte stradale di Veggia (Casalgrande) il passaggio dei treni sarà sospeso dal 15 giugno al 7 settembre. Sulla Parma-Suzzara, infine, stop dal 29 giugno al 7 settembre per opere di elettrificazione.