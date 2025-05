Un’estate di musica. Da Tananai agli Slipknot. Il ritmo di piazza Ariostea

Un’estate all’insegna della musica in piazza Ariostea. All’ombra della statua del poeta, sono attesi grandi artisti, comici e una ‘cena in bianco’. È, in sintesi, il programma del Ferrara Summer Festival, promosso dall’Associazione Musicale Butterfly. Un’edizione che quest’anno concentrerà tutti gli eventi in piazza Ariostea. Per la prima volta, quindi, non si terranno anche in piazza Trento Trieste, come accaduto negli ultimi anni. Un’estate in cui sono attese migliaia di persone, provenienti da tutt’Italia.

Un programma variegato quello del Ferrara Summer Festival. Si parte martedì 17 giugno con gli Slipknot, unica data italiana di una delle band metal più iconiche e amate di questo genere musicale. Si prosegue giovedì 19 giugno con i Massive Attack, leggendaria band britannica e pioniera del genere trip hop, evento unico nel panorama musicale. Venerdì 20 giugno ecco ‘Unifest – Il Festival Universitario d’Italia aperto a tutti’, che riunirà alcune note discoteche, tra cui College e Madame Butterfly e l’Università. Sabato 21 giugno Sfera Ebbasta dal vivo, uno dei big della scena trap italiana.

Martedì 24 giugno Enrico Brignano, uno dei comici più amati e talentuosi d’Italia, sarà sul palco di piazza Ariostea per la sua unica data in regione con il suo spettacolo esilarante ‘Bello di mamma’. Giovedì 26 giugno arriva Alessandra Amoroso, che dopo il tour nei palasport italiani torna live nelle città con il suo attesissimo ‘Fino a qui summer tour 2025’. Sabato 28 giugno un appuntamento che abbinerà cena in piazza Ariostea e musica: si tratta de ‘La notte dei ricordi – Cena in bianco’ dalle 20 alle 2 con musica dal vivo con i dj degli anni d’oro delle discoteche ferraresi e la voce di Marcello Treossi, un tuffo musicale nel passato con i grandi successi ’70, ’80, ’90 e 2000.

Altro evento originale sarà il ‘Teenage Dream’ venerdì 27 giugno. Domenica 29 giugno sarà la volta dei Lynyrd Skynyrd: la leggendaria band americana si esibirà nella ai piedi di Ariosto regalando ai fan uno spettacolo imperdibile all’insegna del grande rock. Spazio anche per l’heavy metal con i Judas Priest mercoledì 2 luglio, unica data italiana, e per due ospiti speciali, Phil Campbell and the Bastard Sons e i Warlord. L’ex chitarrista dei Motörhead, Phil Campbell, e la storica band statunitense autrice del capolavoro ‘Deliver Us’ del 1983, apriranno la serata prima dell’arrivo sul palco dei Judas Priest guidati da Rob Halford.

Altro atteso appuntamento sarà quello di sabato 5 luglio dalle 18 alle 2 con lo spettacolo ‘Voglio Tornare negli anni 90’, evento unico nel suo genere e progetto itinerante su tutto il territorio nazionale, dove risuoneranno le hit degli anni ‘90, mixate per l’occasione da diversi dj.

Un percorso musicale del passato con musica d’autore quello in programma giovedì 10 luglio con Cristiano De André, che porta sul palco ‘De André canta De André’. Una serata, tra le emozioni senza tempo della musica di Fabrizio De André, reinterpretata con intensità e passione dal figlio Cristiano. Un viaggio tra capolavori intramontabili che continuano a risuonare nel cuore di intere generazioni.

La chiusura del programma del Ferrara Summer Festival 2025, sarà l’11 luglio con il concerto di Tananai che ha scelto Ferrara per il suo ‘Calmocobra tour’. Calmocobra è il secondo disco della carriera dell’artista milanese.