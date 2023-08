"Un’estate rock" per i più piccoli

Oggi e giovedì prossimo l’aula didattica di palazzo dei Diamanti torna a ospitare "Un’estate rock!", una serie di appuntamenti per bambini ispirati alla mostra "Guido Harari. Incontri". Dopo le date di luglio, palazzo dei Diamanti diventa nuovamente uno spazio dedicato a bambini e ragazzi. Sarò un tuffo nel passato, per conoscere il contesto storico -culturale degli anni Settanta, Ottanta e Novanta e riscoprire le radici di una storia che continua nell’immaginario di oggi. A partire da letture animate, riproduzioni di opere d’arte e copertine di dischi, ’Senza Titolo’ propone una serie di attività di laboratorio per immergersi in maniera divertente nel mondo del rock e dello star system musicale. Oggu è il momento di ’Tipi da poster’, mentre il 31 si realizzeranno le "Copertine da urlo". Gli appuntamenti sono sempre alle 17.30 nell’aula didattica di Palazzo dei Diamanti (l’attività non prevede l’ingresso in mostra).