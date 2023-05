Un’estate tutti insieme

FERRARA

Lavoro, amicizia e solidarietà: questi gli ingredienti dell’estate a Villa Imoletta, dove si terrà Estate Ragazzi, quattro proposte di vacanza, volontariato e lavoro per ragazze e ragazzi dai 15 anni in avanti, che non si fanno fermare dalla disabilità e vogliono sperimentare autonomia, impegno e amicizia, realizzati dalla Fondazione Imoletta in collaborazione con il servizio di integrazione scolastica del Comune di Ferrara, associazione Lo Specchio e Ibo Italia. "Nelle nostre attività – spiega Tullio Monini della Fondazione Imoletta- i ragazzi con disabilità fanno esperienze senza i familiari presenti, cosa per loro molto importante, ma ci sono sempre educatori o tutor che li affiancano e li aiutano a sviluppare il massimo dell’autonomia. Alle esperienze pratiche aggiungiamo pomeriggi e serate legate all’amicizia e alla socialità, perché uno dei problemi che i ragazzi con disabilità affrontano con l’adolescenza è la perdita delle amicizie legate al mondo scolastico". "Come Amministrazione diamo il nostro contributo e appoggio all’associazione Imoletta - ha sottolineato Dorota Kusiak, assessore all’istruzione e alle politiche familiari -, che organizza iniziative che permettono ai ragazzi con disabilità di sperimentare esperienze di autonomia e crescita". Da inizio giugno a fine settembre con ‘L’officina del pane e del lavoro possibile’ ragazze e ragazzi si incontreranno ogni mercoledì dalle 18,30 per organizzarsi, fare piccoli lavoretti nell’orto e nel parco e socializzare.

L’open day di presentazione sarà mercoledì prossimo alle 18,30. Tutti i venerdì proseguirà invece il laboratorio di panificazione. La proposta sarà presentata sabato prossimo alle 9,30. Tornerà anche la vacanza al mare, in un ambiente inclusivo e protetto, al Camping Florenz di lido degli Scacchi, dal 22 al 29 luglio, invece dal 23 agosto al 2 settembre si terrà il campo di lavoro e volontariato che proporrà un’esperienza di vita comunitaria. Per dieci giorni i ragazzi e le ragazze vivranno a villa Imoletta, costruiranno i ricoveri per gli animali della fattoria didattica e ai ferraresi si aggiungeranno ospiti da altre città per condividere questa esperienza. " Lo scorso anno i ragazzi si sono uniti tantissimo – ha spiegato Chiara Picchioni di Ibo-, è stata una bella esperienza e ce la stiamo mettendo tutta perché sia di altrettanto valore quest’anno". Per informazioni: [email protected]

Lucia Bianchini