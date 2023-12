Un’evoluzione di suoni. Al Torrione c’è ‘Taleae’

Questa sera alle 21 al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore 167) per la rassegna Serico-Tonale a cura di Istantanea, si esibisce Istantanea Ensemble. Il collettivo di musicisti sale sul palco del Jazz club per un concerto dove i suoni sono in continua evoluzione e la musica classica contemporanea si trasforma e viene reinventata attraverso il dialogo con il cantautorato. In scena Francesco Checchini, flauto, Gian Maria Matteucci, clarinetto, Alma Napolitano, violino, Pietro Fabris, violino, Elizabeth Reolid Felipe, viola, Elide Sulsenti, violoncello, Denis Zardi, pianoforte, Stefano Forlani, percussioni, Tommaso Ussardi, direzione, Marco Mangani, voce. Istantanea è lo spazio di incontro del collettivo Istantanea Ensemble, nato nel 2018 in seno alle esperienze che fanno capo al Mercato Sonato di Bologna e la Tower Jazz Composers Orchestra, band resident del Torrione. Sinergia creativa, ricerca, improvvisazione e musica della tradizione sono il manifesto del collettivo, uniti a elettronica, arti visive e del corpo. Focus del collettivo è l’osmosi tra compositori e artisti diversi, uniti dalla dichiarazione d’intenti di generare percorsi trasversali nel panorama dell’arte. In Taleae, la musica classica contemporanea costituisce la ‘radice’ musicale, che viene trasformata e reinventata attraverso il dialogo con il cantautorato. Taleae è un invito a immergersi in un mondo di suoni in continua evoluzione, dove le radici della tradizione si intrecciano con i germogli dell’innovazione. È un viaggio musicale che celebra la forza della reinvenzione e della crescita continua, nella vita come nella musica. Lo spettacolo in programma per questa sera al Torrione vedrà protagoniste le musiche di Piero Bittolo Bon, Daniele D’Alessandro, Alfonso Santimone, Francesco Bigoni, Dimitri Sillato, Denis Zardi, Giulia Barba, Marco Mangani, Chiara Falcioni.