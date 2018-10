Ferrara, 1 ottobre 2018 - Ieri sera la rissa e oggi la chiusura per un mese. È stata una notte difficile quella di domenica per i residenti di viale IV Novembre, attirati in strada da una scazzottata tra una ventina di persone avvenuta davanti allo ‘Unic Pub’. Al culmine del parapiglia sono volate delle biciclette e una macchina è stata danneggiata. All’arrivo della polizia di Stato, però, tutti i litiganti erano scappati.

Le indagini degli uomini della questura hanno però permesso di raccogliere elementi tali da spingere il questore Giancarlo Pallini a emettere un provvedimento di chiusura. All’interno sono stati trovati fiumi di alcol e delle diciassette persone controllate tredici erano già note alle forze dell’ordine. Il locale ora dovrà tenere le serrande abbassate per trenta giorni. È scattata, infine, anche una sanzione per non avere rispettato gli orari di chiusura.