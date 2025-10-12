Unicultura nel segno di Bassani. Un calendario di 29 appuntamenti

Dal 16 ottobre partirà un nuovo anno di Unicultura, ricco di scoperte e incontri, organizzato come sempre dallo staff della biblioteca comunale "Bassani" di Codigoro. Un calendario vastissimo, che spazia tra arte, storia, musica, salute, ambiente, letteratura, botanica e diritti con 29 appuntamenti culturali e 3 visite guidate fino a giugno del prossimo anno. L’apertura è dedicata proprio a Giorgio Bassani, nel 25° anniversario della sua scomparsa. Giovedì 16 ottobre si apre Unicultura alle 15.30 con una suggestiva passeggiata letteraria a Codigoro, nei luoghi de L’Airone, in compagnia di Simonetta Sovrani e dell’artista Jos Peeters.

A seguire, quattro incontri in collaborazione con l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sulla legalità e la tutela dell’ambiente, con relatori illustri, quali i generali Fulvio Bernabei e Paolo Caretta, oggi in quiescenza, l’ingegner Alessandro Bondesan e Claudio Castagnoli. Dal 20 novembre spazio anche alla salute, con la prima delle quattro conferenze organizzate dall’Ausl di Ferrara. Il 27 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il capitano dei Carabinieri comandante della Compagnia di Comacchio Lucilla Esposito offrirà un confronto diretto sulle azioni concrete di prevenzione.

L’11 dicembre, nel centenario della morte, un omaggio speciale ad Anna Kuliscioff, la "dottoressa dei poveri", donna di scienza e di libertà. E prima della pausa natalizia, un tuffo nella tradizione con l’associazione "Al Treb dal tridel", tra parole e letture in dialetto ferrarese. L’anno nuovo si aprirà con incontri dedicati alla natura evolutiva dell’uomo, al millenario dell’Abbazia di Pomposa e a tanti altri temi culturali, fino a maggio. "Non mancheranno le gite culturali per vivere la cultura anche come esperienza di viaggio e socialità – sottolinea il sindaco Alice Zanardi – mentre l’entusiasmo e la partecipazione di questi anni ci incoraggiano a migliorare sempre più la qualità delle proposte. Anche quest’anno Unicultura sarà occasione di crescita, confronto e arricchimento personale con la quota di iscrizione invariata. Un invito ad aprire la mente e il cuore, alla conoscenza e al piacere dello stare insieme".

c. c.