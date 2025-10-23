Unicultura, si comincia col generale Carretta. Si parla di privacy

Al via, oggi alle 15,30 al Palazzo del Vescovo di Codigoro, il nuovo anno accademico di Unicultura, l’Università del Tempo Libero, con un ciclo di conferenze dedicate a tutti i campi del sapere. L’appuntamento inaugurale, si inserisce nel ciclo di incontri del progetto "Insieme per conoscere", promosso dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), sezione di Ferrara, col patrocinio di Prefettura, Provincia, comuni di Ferrara e Codigoro, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e AssoArma. Il progetto, articolato in quattro conferenze, nasce con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a temi di stretta attualità, dal rispetto dell’ambiente alla tutela dei diritti, fino alla conoscenza delle regole che proteggono la proprietà intellettuale, nella convinzione che un cittadino informato sia la base di una società più consapevole e solidale in tutti i campi.

Il primo incontro, condotto dal Generale di Brigata della Guardia di Finanza Paolo Carretta (nella foto), sarà dedicato al tema "Proprietà intellettuale e pirateria". Nel suo intervento, il relatore affronterà in modo chiaro e accessibile i concetti chiave legati alla tutela delle opere dell’ingegno e alla lotta alla pirateria, spiegando come la proprietà intellettuale e quella industriale siano strumenti fondamentali per difendere l’innovazione e la creatività. E’ auspicata una ampia partecipazione.