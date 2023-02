"Un’idea solare, così ’tagliamo’ la bolletta"

di Mario Bovenzi

"Quello che produciamo lo consumiamo, grazie al sole abbiamo conquistato la nostra autonomia", di autonomia energetica – è bene precisarlo visti i tempi fatti di campanili e confini – parla Cristiano Costanzelli, 52 anni, una vita da imprenditore. E’ al timone, insieme al fratello Simone, di Teamplast azienda di Bondeno – è iscritta a Cna – che lavora la plastica per farne pellicole, buste, bobine. Si chiama packaging e in questo spicchio di pianura ci sono ancora i pilastri di un distretto fatto di imprese che si è messo a riciclare plastica quando la parola ’riciclo’ non era ancora entrata nel vocabolario. Sotto il peso dei costi che lievitano e vanno alle stelle loro si sono rivolti al sole, con una distesa di 2mila metri. Specchi che brillano sul tetto del capannone e che producono, quando è bel tempo, quasi tutta l’energia elettrica che serve ad accendere l’impresa. "Nei mesi caldi – precisa Costanzelli – non abbiamo bisogno di comprare energia, la luce elettrica. Al massimo ce la caviamo con una bolletta di un migliaio di euro al mese al posto di 7mila". I pannelli li hanno installati, così si potrebbe dire, in tempi non sospetti. Quando il caro energia non faceva così paura nei riflessi vicini e lontani della pandemia, della guerra in Ucraina, dell’inflazione galoppante. "Siamo passati ai pannelli solari – guarda al calendario con l’occhio della memoria – nel 2018. Non siamo dei maghi della finanza – fa ricorso alla modestia –, semplicemente siamo stati fortunati. Siamo un’azienda energivora proprio per il tipo di lavorazione che portiamo avanti, così abbiamo giocato d’anticipo". Basta fare un pò di conti per capire qual è la misura della loro lungimiranza. Adesso ogni mese, per effetto dei continui rincari, dovrebbero sostenere una spesa ben più alta. E ai due fratelli resta anche qualcosa. "L’energia che ci rimane – svela – la immettiamo nella rete, la vendiamo". Qualche anno fa il guadagno era anche alto, adesso i tempi sono cambiati. "Il gestore servizi energetici (Gse), sempre di Enel stiamo parlando – chiarisce – ci paga, 15 anni fa i prezzi erano più alti. Abbiamo comunque la soddisfazione di essere noi a immettere l’energia nella rete". Se non una rivalsa certo è un po’ motivo d’orgoglio, attestato di una scelta fatta guardando lontano, pensando che alla fine una gallina domani è meglio di un uovo oggi. Che un pannello ti ripaga, senza a lungo andare.

"Abbiamo speso per realizzare l’impianto – è un’operazione facile da fare, basta una calcolatrice – poco più di 150mila euro, quando siamo partiti un kilowatt costava mille euro. A noi ne servivano 156 di kilowatt, altri sette anni e rientriamo anche dei costi sostenuti". Imballaggi flessibili, così si chiamano, personalizzati, anche riciclabili escono dal capannone dell’azienda che ha 40 anni di storia, nata grazie ad un’intuizione del padre Augusto. Anche se allora si chiamava solo Templast, la "a" è venuta dopo. Cominciò dai sacchi per la nettezza urbana. Adesso fanno anche le bandierine per tifare Spal. Un colpo di sole.