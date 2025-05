Unife, al via il ’Career day’. Gli studenti e i neo laureati incontrano le imprese: "Ponte col mondo del lavoro"

Ieri è andato in scena il "Career Day Unife", l’evento organizzato dall’Università per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife. Un appuntamento che ha messo in contatto le aziende con studenti e laureate, con l’obiettivo di interfacciarsi per la prima volta con il complicato mondo del lavoro. Quest’anno al Polo Scientifico Tecnologico c’erano 74 realtà imprenditoriali del territorio, nazionali, multinazionali e ONG, con la partecipazione di ART-ER, la società consortile dell’Emilia-Romagna volta a favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza e l’internazionalizzazione del territorio. Le imprese si sono presentate e hanno illustrato le diverse possibilità di ingresso, nonché le posizioni aperte e le figure di maggiore interesse. Un’occasione d’oro per gli studenti e per l’Università stessa, che di fatto esplicita la propria soddisfazione tramite le parole della rettrice Laura Ramaciotti: "L’obiettivo è creare un ponte fra la formazione e il mondo del lavoro: ci fa tanto piacere vedere che questo evento sia particolarmente frequentato, sia dalle imprese che dagli studenti/neolaureati. Parlando di dati, nel report di Almalaurea 2024 ci sono dei dati confortanti: a 1 anno dal conseguimento del titolo è occupato il 77,1% dei laureati triennali e l’81,4% di quelli magistrali biennali contro una media nazionale rispettivamente del 74,1% e del 75,7%. Percentuali che salgono a 88.5% dopo 5 anni dal conseguimento del titolo". Un’iniziativa gradita dagli studenti ma anche dal Comune di Ferrara, come affermato dal vicesindaco Alessandro Balboni: "Il patrocinio del Comune per questa iniziativa era dovuto, poiché queste iniziative saranno sempre appoggiate. Il primo dato suggerisce che l’Università di Ferrara sta continuando a crescere e questo è un bene anche per la città. Siamo ormai arrivati alla soglia di 30mila studenti ed è altrettanto importante cercare di mantenerli qui a Ferrara. Un evento come il ‘Career Day’ è molto importante perché se gli studenti riescono a trovare un’occupazione in una delle tante realtà imprenditoriali del territorio avranno la possibilità di iniziare un percorso di vita nella nostra città. Niente male, visto e considerato che Ferrara è una città vecchia, dal punto di vista demografico". "È un evento - ha spiegato il referente Emiliano Mucchi - che rappresenta non solo un incontro fra studenti e imprese, ma una grande opportunità per i ragazzi di presentarsi alla stessa impresa. Art-Er? Il suo inserimento era doveroso perché ha dei progetti interessanti per gli studenti e i neolaureati".