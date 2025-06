Unife, appeal senza confini. Fuorisede il 60% dei laureati . E il lavoro è a portata di mano

Oltre il 91% di studenti si dichiara soddisfatto del percorso di studi svolto a Unife. È uno dei dati più significativi che attestano il gradimento dei ragazzi all’ateneo, messi nero su bianco nell’ultimo rapporto di Almalaurea. Molto forte è l’appeal di Unife: il 60% dei laureati proviene infatti da fuori regione, contro una media nazionale del 24,5% e regionale del 45,7%.

L’età media alla laurea è 25,1 anni (25,8 in Italia e 25,2 in regione). Il 68,5% dei laureati termina l’università in corso contro il 58,7% nazionale e 66% regionale. In particolare è il 70,1% tra i triennali (58,5% la media nazionale e 67,9% quella regionale) e il 69% tra i magistrali biennali (61,2% il dato nazionale e il 65,4% quello regionale). Buoni risultati anche per il voto medio alla laurea 101,4, contro una media nazionale del 103,8 e una regionale del 103,4. L’88,7% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. In merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’ateneo, l’84,5% dei laureati che le ha utilizzate considera le aule adeguate. Inoltre il 70,4% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di Unife.

Uno dei dati più significativi, riguarda però la percentuale di occupazione degli studenti una volta concluso il ciclo accademico. Infatti, il 78,4% dei laureati triennali trova lavoro a un anno dal conseguimento del titolo di studio (media nazionale e regionale 78,6%); la percentuale si alza fino all’86,2% per i laureati magistrali biennali (media nazionale 78,6%). In particolare, a cinque anni dal conseguimento del titolo, il 93,1% dei laureati di secondo livello è occupato (89,7% la media nazionale). Superiore alla media nazionale anche la retribuzione mensile netta di laureate e laureati Unife che a un anno dal conseguimento del titolo è di 1.540 euro (1.488 euro la media nazionale) e a cinque anni è di 1.940 contro un dato italiano di 1.847 euro. Un ottimo risultato evidenziato dallo University Report 2025 dell’Osservatorio JobPricing pubblicato da Repubblica, in cui Unife si è posizionata decima su 40 atenei italiani (e settima tra quelli pubblici) per Retribuzione Annua Lorda (Ral) media dei laureati tra i 25 e i 34 anni, con un valore di 35.953 euro: il 7% in più rispetto alla media nazionale.

L’Università estense si distingue per la stretta connessione tra la formazione offerta e le esigenze del mondo del lavoro, grazie anche a una solida rete di tirocini e a servizi di orientamento al lavoro efficaci e mirati. Ne è prova il dato secondo cui il 79% dei laureati Unife ha svolto un tirocinio con riconoscimento di crediti formativi, una percentuale ben superiore alla media nazionale (61%) e regionale (68,8%). Tra i laureati triennali, il 67,7% dichiara di aver trovato un lavoro in cui gli studi svolti a Unife si sono rivelati molto efficaci. Questa percentuale sale al 71,2% tra i laureati di secondo livello a un anno dal conseguimento del titolo. Insomma, Unife si conferma ancora una punta di diamante.

