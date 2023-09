Unife, boom di immatricolazioni. Ma resta l’emergenza alloggi: "Con ’Sottotetto’ tante opportunità"

Dall’emergenza al tentativo di risoluzione del problema. Gli alloggi per gli studenti continuano a essere pochi rispetto alla domanda che, parallelamente all’espansione del nostro ateneo, è cresciuta a dismisura negli ultimi anni. Un trend cominciato con la governance del rettore Giorgio Zauli e mantenuto da quella attuale, firmata Laura Ramaciotti. Ebbene, al di là di tavoli e incontri con i rappresentanti dei piccoli proprietari immobiliari, Comune e Unife hanno avviato il progetto ‘Sottotetto’. Una banca dati per agevolare la ricerca dell’offerta abitativa nella nostra città.

I numeri. Lo scorso anno, stando a quanto viene descritto all’interno di Informagiovani, le pagine visualizzate sono state 28.916 e sono stati pubblicati 34 annunci. Quest’anno, invece (gli ultimi dati disponibili risalgono al 28 settembre) il sito ha avuto 5.236 visite, con 19.999 pagine viste. Nel 2023 sono stati pubblicati 53 nuovi annunci. Pensata in particolare per gli studenti universitari che si iscrivono a Unife che, anche da casa, possono cercare opportunità abitative, Sottotetto è un servizio online rivolto a tutti coloro che cercano una sistemazione (appartamenti, camere, posti letto) in città. Possono inserire i dati sia privati che agenzie immobiliari e gli annunci rimangono visibili per un mese. Uno strumento che si è rivelato essere molto utile in particolare durante la fase più ‘acuta’ dell’emergenza abitativa. D’altra parte, benché non ci siano ancora dati definitivi, anche per l’anno accademico in corso il nostro ateneo ha mantenuto un forte richiamo.

Le immatricolazioni, che si chiuderanno entro il 31 dicembre, sono ancora in aumento. Più volte abbiamo raccontato che questa ‘esplosione’ benché positiva in senso assoluto per la città, abbia creato una sorta di distorsione del mercato che si trova – anche in questo momento – ‘saturato’ sostanzialmente dalla presenza degli studenti fuorisede. Di qui l’orientamento assunto sia dal Comune che dall’ateneo, volto a realizzare – anche attraverso i fondi del Pnrr – nuovi studentati.

Anche il progetto Feris, in una delle sua parti per lo meno nella formulazione originaria, si muoveva in questa direzione: la riqualificazione dell’ex caserma di Cisterna del Follo era funzionale alla realizzazione di appartamenti per i ragazzi. Così come il progetto, finanziato con fondi europei, che riguarda l’Ippodromo. "Guardando il tema degli alloggi in prospettiva – commenta l’assessore ai rapporti con l’Università, Alessandro Balboni – il piano di realizzazione 150 alloggi all’Ippodromo coglie senz’altro un’istanza reale e risponde a una domanda in costante crescita. Siamo molto fiduciosi". E, sul progetto ‘Sottotetto’, "vedendo gli ottimi risultati, riteniamo che sia giusto intensificare i rapporti con l’ateneo e diffondere con ancor più vigore l’importanza di utilizzare questo strumento".