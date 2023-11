Unife contro la violenza di genere: "Segnati dalla tragedia di Giulia, l’ateneo deve essere in prima fila"

Con cinque iniziative per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre, anche quest’anno Unife intende contribuire attivamente al processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema sempre attuale della violenza di genere. "La violenza di genere continua ad essere un fenomeno diffuso, che denota un significativo vuoto culturale sul tema della dignità della donna. Le istituzioni formative hanno il preciso dovere di alzare il sipario sulle cause che la determinano e sul contributo che i vari campi della scienza possono offrire per identificarne le cause ed eradicarla – dichiara la rettrice Laura Ramaciotti – La tragica vicenda di Giulia Cecchettin (foto sotto) ci ha collettivamente colpiti; lo esprimono i messaggi che ho ricevuto in queste ore da studentesse studenti e non solo, e le posizioni e il trasporto che stanno emergendo in diverse sedi. La nostra comunità universitaria intende partecipare a questo momento di dolore e al contempo di riflessione". Ecco dunque le tre iniziative a cui è possibile partecipare, che si aggiungono a quelle già proposte nei giorni scorsi nella sede rodigina del dipartimento di Giurisprudenza.

‘Orfani in(visibili). L’impegno delle istituzioni a tutela delle figlie e dei figli di donne vittime di femminicidio’: l’appuntamento è per giovedì 30 novembre (9.30-12.30) nell’aula magna del rettorato (via Ariosto, 35). "L’evento intende richiamare l’attenzione sulle ulteriori vittime che spesso il femminicidio porta con sé: le figlie e i figli delle madri uccise, che hanno perso un genitore, spesso per mano dell’altro, e si ritrovano catapultati improvvisamente in un contesto sociale a volte estraneo. Tali bambini e ragazzi vivono una situazione emotivamente dolorosa provocata dall’evento luttuoso, ma anche da repentini cambi di scenario quotidiano e relazionale. Le istituzioni educative, i servizi sociali e psicologici, le forze dell’ordine e quelle giudiziarie devono coordinare i loro interventi perché le scelte che si attuano nei confronti di questi ragazzi siano indirizzate al mantenimento del loro benessere psicofisico" afferma la prorettrice alla diversità, equità e inclusione di Unife, Tamara Zappaterra. L’iniziativa è organizzata da Unife Inclusiva, Comitato Unico di Garanzia di Unife e dal Centro Teatro Universitario. L’incontro prevede la testimonianza di Pasquale Guadagno, figlio di una vittima di violenza e autore di ‘Ovunque tu sia’, Europa Edizioni e la presenza di Tiziana Moccia, Social media manager e fotografa. Ad accompagnare, l’interpretazione di brani tratti dal libro da parte di Mara Vincenzi, allieva del Centro Teatro Universitario.

Si prosegue con il cineforum ‘Ma Barbie adesso è femminista?’, Giovedì 23 novembre alle 20.30 al cinema Apollo (via del Carbone 35). Verrà proiettato ilfilm ‘Barbie’, diretto dalla regista Greta Gerwig e, a seguire, dibattito sui contenuti del film e sulla controversa figura di Barbie in una prospettiva femminista. Nella stessa giornata, dalle 15 alle 18 nella sala consiliare del dipartimento di Giurisprudenza, seminario ‘La violenza contro le donne nei contesti di grave sfruttamento’. Portano i saluti istituzionali la prorettrice Zappaterra, Serena Forlati, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, e Gloria Cuoghi, componente del Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati. Con l’introduzione e moderazione di Orsetta Giolo del dipartimento di Giurisprudenza, interverranno Maria (Milli) Virgilio, avvocato del foro di Bologna e presidentessa dell’Associazione Giuriste d’Italia, e Maria Grazia Giammarinaro, magistrata, già special rapporteur delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani. Conclude l’evento Maria Giulia Bernardini del dipartimento di Giurisprudenza di Unife, con una discussione tra Francesca Battista, Cgil Ferrara, Sara Boicelli, Università di Palermo, Camilla Caselli, Università Statale di Milano, Stefania Guglielmi, foro di Ferrara e Udi, Carlotta Rossi, Centro Donna Giustizia e Marco Venturoli del dipartimento di Giurisprudenza di Unife.