Unife, corsi e futuro "Manager della ricerca, orgoglio dell’ateneo"

di Federico Di Bisceglie

Monitorare e selezionare le opportunità di accesso ai finanziamenti competitivi per la ricerca e l’innovazione delle diverse aree scientifiche prioritarie per i dipartimenti a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale e supportare i ricercatori nella redazione scientifica della proposta con riferimento a tematiche trasversali. Sono solo alcuni dei dossier di cui dovrà occuparsi il manager della ricerca di Unife. Si tratta di una delle novità più rilevanti del nuovo corso dell’ateneo estense. Questa nuova figura, a cui ci si può candidare partecipando al bando pubblicato nel sito dell’ateneo (c’è tempo fino al prossimo 21 settembre), affiancherà i ricercatori di Unife assicurandosi, una volta delineati gli obiettivi scientifici, di muoversi coerentemente verso la realizzazione dei progetti di ricerca. Attualmente, sono disponibili tredici ‘posizioni’. In particolare, per l’area economico-giuridica sono state aperte due ‘finestre’, una per l’ambito umanistico, un’altra per l’ambito umanistico-tecnologico e altri due per l’area ambientale e bio-chimica. Un profilo è stato per l’area scientifico-tecnologica e sei profili per progettazione e gestione. In sostanza, si chiede a queste figure di volgere l’attività di gestione amministrativa della ricerca scientifica, monitorare e selezionare le opportunità di accesso ai finanziamenti competitivi, la rendicontazione, la valorizzazione dei risultati e la disseminazione, sono alcune delle funzioni principali di cui si occupa il Research manager, che ha un ruolo fondamentale per il futuro della ricerca nazionale, europea e internazionale. Non solo. Il manager dovrà supportare il responsabile scientifico nel monitoraggio dell’implementazione dei progetti, nella fase di reporting, rendicontazione e auditing; curare le relazioni con i dipartimenti e gli uffici centrali per il coordinamento delle attività di ricerca, terza missione e trasversali; supportare le attività di sviluppo ed organizzare eventi di ricerca con stakeholder, locali, nazionali e internazionali. "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di poter introdurre nel nostro Ateneo questo nuovo professionista nell’ambito della ricerca scientifica – afferma la rettrice Laura Ramaciotti (nella foto) –. Si tratta di un ulteriore passo per potenziare le attività di ricerca della nostra Università, per avviare nuove importanti collaborazioni internazionali, intensificando la competizione per ottenere ulteriori risorse finanziarie e attrarre talenti. Una ricerca scientifica di qualità non solo contribuisce alla crescita del tessuto economico imprenditoriale e sociale, ma consente anche di creare nuove collaborazioni con ricadute importanti anche sulla didattica e la formazione, aumentando così anche le occasioni di placement per le nostre studentesse, i nostri studenti e laureati". Soddisfatto di questo risultato anche il direttore generale dell’Ateneo, Marco Pisano che sta curando l’iter procedurale per la selezione dei candidati. "Questa nuova figura professionale interviene nelle diverse fasi del ciclo di ricerca – così Pisano – ha il compito fondamentale di affiancare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori dei diversi Dipartimenti per gestire e supportare le azioni di pianificazione strategica, di acquisizione dei finanziamenti, di management dei progetti, di valutazione e valorizzazione dei risultati scientifici". "Si tratta di un’innovazione fondamentale – prosegue il direttore generale – che coglie peraltro una delle sfide di mandato di questa nuova governance. L’affiancamento dei tecnici nel campo della ricerca porterà senz’altro un valore aggiunto e traghetterà il nostro ateneo a livelli ancora più alti in termini qualitativi".