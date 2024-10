Unife dà il benvenuto agli studenti: "L’imperativo: valorizzare il talento"

È dalla partnership tra l’Università di Ferrara e l’Accademia Nazionale di Danza di Roma che prende vita l’evento clou con cui l’Ateneo celebra, insieme alla comunità studentesca, la ripresa delle attività didattiche. Oggi alle 19, al Teatro Nuovo, le studentesse e gli studenti assisteranno a ’Evolution. Coreografie di vita in movimento’, spettacolo realizzato dagli studenti dell’And. Nel corso della serata, i ballerini si esibiranno con coreografie di Davide Bombana, John Neumeier, Jean Claude Gallotta e Luisa Maria Arias, in un mix di tradizione classica e avanguardia contemporanea. "Questo prestigioso spettacolo costituisce un’occasione di incontro in un ambiente culturalmente fertile, capace di valorizzare talenti e capacità espressive", afferma la Rettrice di Unife Laura Ramaciotti, rinnovando l’impegno dell’istituzione che rappresenta nel promuovere creatività, diversità e innovazione. Lo spettacolo si aprirà con la proiezione di un video tratto da ’Dance Constructions a Palazzo Altemps’, nato dalla collaborazione fra il Ministero della Cultura e la Scuola di Coreografia dell’And. Seguiranno estratti da ’Metamorphosis’, ’Molly do you love me’, ’CI_siAMO’ e ’Ulysse’, in una produzione che fonde tradizione e innovazione.