Unife e la tutela del territorio . Incontro con i ricercatori

In occasione della Giornata mondiale del suolo, domani dalle 9.30 alle 13 nell’aula Levi del Polo chimico bio medico (via Luigi Borsari, 46), si terrà l’iniziativa ‘Tutela del suolo: misurare, monitorare, gestire’, dedicata all’approfondimento di temi legati alla protezione e gestione del suolo. L’evento è organizzato dai dipartimenti di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie e di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione di Unife ed è patrocinato dalla Società Italiana di Chimica Agraria e dalla Società Italiana della Scienza del Suolo, con la collaborazione del progetto Novasoil, di C+agroforER, del laboratorio Terra&AcquaTech e del progetto Sissa3Efg. L’appuntamento si propone di sensibilizzare e approfondire temi legati alla tutela e alla gestione del suolo, sottolineando l’importanza di dati e informazioni accurate, fondamentali per comprendere le caratteristiche del suolo e supportare decisioni consapevoli per una gestione sostenibile. Esperti, ricercatrici e ricercatori discuteranno degli strumenti innovativi, dei dati e delle tecnologie più recenti per il monitoraggio ambientale. Un’opportunità unica per studentesse, studenti, professionisti del settore e cittadini per acquisire competenze e conoscenze fondamentali per affrontare le sfide legate alla salute del territorio.