Unife, ecco il progetto Prisma. Supporto psicologico per studenti

Prosegue l’impegno dell’Università per promuovere il benessere psicologico degli studenti. Oltre al Servizio di counseling psicologico di Ateneo ’Da Soli Mai’, attivo già dal 2020, Unife coordina ora anche Prisma (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico Università per il Benessere), progetto di ricerca ideato da una rete di otto università italiane e dall’Accademia di Belle Arti di Venezia (Afam). Il progetto, finanziato con 2.750.000 euro dal Mur nell’ambito del bando Pro-Ben, prevede la rilevazione del benessere della comunità studentesca (sia psicologico che inerente agli stili di vita, attraverso sondaggi e ricerche), l’attivazione di iniziative sia individuali che di gruppo per affrontare lo stress e le difficoltà e, ancora, la sensibilizzazione e la formazione di tutta la comunità accademica e il miglioramento dei servizi di counseling.

"Siamo molto orgogliosi di essere capofila di un progetto nazionale su un tema di rilevante importanza come quello del benessere psicofisico dei nostri giovani – commenta la rettrice Laura Ramaciotti –. In un momento storico in cui le difficoltà emotive e psicologiche e le dipendenze patologiche stanno emergendo con sempre maggiore frequenza, è fondamentale che tutte le componenti dell’Ateneo, studenti, docenti, personale e consulenti, siano consapevoli e preparate a combattere questi fenomeni. Crediamo che un ambiente accademico sano e inclusivo sia la base per un percorso formativo di successo e per la crescita intellettuale, personale e relazionale. Insieme possiamo fare la differenza, promuovendo una cultura dell’ascolto e del supporto reciproco".

Studentesse e studenti potranno usufruire di un ampio supporto psicologico e formativo attraverso interventi individuali e di gruppo, laboratori esperienziali, eventi sportivi inclusivi – grazie alla collaborazione del Cus – e iniziative artistiche e culturali. Tutte azioni volte a promuovere il benessere psicofisico, la socializzazione e lo sviluppo di competenze emotive e professionali, creando un forte senso di appartenenza e cooperazione all’interno della comunità accademica. Il progetto prevede anche iniziative di prevenzione e supporto e incontri formativi specifici per docenti e personale tecnico amministrativo, oltre a sessioni di formazione specialistica per consulenti, pensati per supportare coloro che, ogni giorno, interagiscono con studentesse, studenti e le loro famiglie, aiutandoli a riconoscere i segnali di disagio e a indirizzarli verso i servizi di supporto e counseling più adeguati.