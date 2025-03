Unife, esperienze di co-design

Prosegue il percorso di approfondimento ’Elementi di comunicazione inclusiva’ con un appuntamento dedicato alle esperienze di co-design e alle buone pratiche di relazione tra design, impresa e Terzo Settore. L’incontro si terrà oggi dalle ore 9.30 alle 13 in presenza al Dipartimento di Architettura (aula B5 - via Quartieri, 8) e in modalità streaming. Interverranno Alessia Planeta di ’Cerpa Italia Ets’; Carlo Boccazzi Varotto di Hackability Ets; Martina Giulianelli di ’OpenDot’, Milano, e Mattia Bonanome di Remoove, Trento. Per iscriversi è necessario registrarsi al link indicato nel sito unife.it. L’iniziativa è promossa dal Corso di Design del Prodotto Industriale dell’Università.