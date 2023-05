Unife, i docenti e la città La tutela dell’ambiente, incontro con Rafanelli

Alimentare l’interazione tra comunità accademica e società. È questo l’obiettivo delle iniziative che, a partire da questa settimana e fino all’autunno prossimo, l’Università propone a tutta la cittadinanza attraverso la rassegna gratuita ‘Unife per il Public engagement’. "Quest’anno abbiamo scelto di investire maggiori risorse nel Public engagement, per dare evidenza al ruolo dell’Ateneo nel proprio contesto di riferimento, nel proprio territorio. Il Public engagement è un pilastro fondamentale della Terza Missione, che mira a delineare un nuovo rapporto incentrato sulla condivisione e sulla diffusione della conoscenza, nell’ottica della responsabilità sociale, culturale ed economica" commenta la rettrice Laura Ramaciotti. "Dalle mostre alle rassegne cinematografiche, dai dibattiti agli eventi sportivi, dalle giornate informative e di prevenzione ai programmi radiofonici, numerose sono le occasioni di confronto che l’Ateneo mette a disposizione, gratuitamente. Su temi di grande attualità che coprono diverse aree del sapere: la sostenibilità, l’inclusione, le politiche di genere, l’educazione finanziaria, la valorizzazione del patrimonio culturale, la cura della comunità e tanto altro ancora" aggiunge Marco Bresadola, delegato alla Terza missione per la valorizzazione dei beni culturali e al public engagement.

Si parte oggi con Angela Rafanelli, nota conduttrice e autrice televisiva e radiofonica, che presenta il ciclo di incontri ‘Terra, Fuoco, Acqua, Aria’ dedicato alle ricerche del dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie a sostegno dell’ambiente. L’appuntamento è a palazzo Bevilacqua Costabili, dalle 16 alle 18.45. "L’obiettivo di ‘Terra, Fuoco, Acqua, Aria’ è riflettere insieme sulle strategie a salvaguardia dei quattro elementi e sul giusto equilibrio tra bisogni economici, sociali e ambientali di oggi e domani. Dando seguito al dialogo con la comunità iniziato lo scorso anno, vorremmo riprendere il concetto di confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell’armonia con la natura, da cui sappiamo dipendere la nostra salute e sussistenza" dichiara Catia Contado, docente del dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie e organizzatrice del ciclo di incontri. Gli altri appuntamenti sono il 26 maggio alle 16 a villa Imoletta (Via Comacchio 882, Quartesana), il 16 giugno alle 16 nella sala acquario del polo chimico bio medico, (via Luigi Borsari 46), il 22 settembre alle 16 a palazzo Savonuzzi (via Darsena 57) e il 5 ottobre alle 16 alla biblioteca Bassani, (via Grosoli, 42).