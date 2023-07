Unife, il progetto degli studenti "Il fiume Po e i suoi turismi da Ferrara fino a Mantova"

C’è un filo verdeblu che (s)corre tra la città degli Este e quella dei Gonzaga. Del Po, generalmente, ci si occupa o quando se ne ha disperato bisogno – ad esempio la crisi idrica – o quando se ne ha paura. E’ il caso delle recenti alluvioni. "Fer.ma.ti al Po", invece, è un viaggio che offre del grande fiume una prospettiva del tutto differente. Il progetto di Unife, elaborato dai ragazzi del corso ‘Manager degli itinerari culturali’, coordinati dal docente Gianfranco Franz (nella foto), ha un taglio innovativo. Una nuova destinazione turistica, che segue diversi filoni narrativi a partire dalle storie – poco sondate – delle donne che sono state prime attrici delle rispettive casate. Dall’epopea della pesca allo storione, passando per gli interventi urbanistici sulle realtà cittadine vicine al fiume, passando per l’esigenza di valorizzare il turismo sostenibile. Su questo si concentrerà il convengo, organizzato proprio da Franz, preceduto dalla presentazione del progetto da parte degli studenti – veri protagonisti – che si terrà domani a partire dalle 15 nell’Aula magna Drigo del dipartimento Studi Umanistici Unife.

Professor Franz, il pomeriggio si dividerà in due parti: la prima dedicata alla presentazione del progetto elaborato dai ragazzi e la seconda di approfondimento con tantissimi relatori – dal Consorzio di Bonifica al Cds, passando per le associazioni di categoria e l’Autorità di Bacino del Delta del Po. In che cosa consiste il progetto degli studenti?

"Parto col dare qualche numero: sono 55 gli studenti coinvolti in questo piano e il progetto è partito ben tre mesi fa. Assieme ai ragazzi abbiamo realizzato una mappa di quasi 6 metri per 2, che racconta il Po e i suoi territori attraverso una chiave interpretativa multidisciplinare che, come in un grande diorama, propone l’invenzione di una nuova destinazione turistica. Mappa e Canva integrano la centralità dei patrimoni culturali e architettonici con quelli della straordinaria biodiversità custodita nel Grande Delta".

Mi pare che sia la prima volta che si affronti l’ecosistema Po, secondo una visione di sistema. E’ un invito ai territori a fare rete?

"Certo. Vogliamo sottolineare la necessità che tutti i territori considerati lavorino insieme, superando i tipici campanilismi e i limiti amministrativi, com’è accaduto con i MaB Unesco Delta del Po e Po Grande; superando anche la competizione fra città e territori limitrofi. Questa iniziativa è anche un messaggio per dire – in modo leggero e irriverente – che Mantova, Ferrara e Rovigo sono intrinsecamente diverse dai territori, dalle genti e dalle economie delle rispettive regioni di appartenenza mentre sono assai più simili fra loro da molteplici punti di vista".

Come viene sviscerato il racconto delle donne di casa d’Este e Gonzaga?

"Un lungo racconto che intreccia le storie delle due casate, a partire dalla figura di Isabella d’Este. Il primo trait d’union fra due famiglie e due città: in un’epoca di assurdi femminicidi e di sacrosanta rivendicazione del ruolo e dei diritti delle donne, narrare la vita di donne certamente privilegiate ma costantemente tenute in ombra dalla storiografia malgrado il loro ruolo non banale, la loro cultura, l’eleganza, il mecenatismo e il collezionismo artistico, si rivela occasione per inventare un brand turistico e culturale innovativo e di sicuro richiamo".

