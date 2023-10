Unife in lutto per Donato. Il ricordo della rettrice: "Capace e instancabile"

Unife in lutto per la morte di Fabio Donato, professore ordinario di Economia aziendale del dipartimento di Economia e Management. La rettrice Laura Ramaciotti esprime ai familiari "il più vivo e sentito cordoglio", anche a nome di tutto il personale dell’ateneo. "La perdita improvvisa del collega Fabio Donato rappresenta per noi un grande dolore – afferma –. Abbiamo deciso di dedicargli le giornate programmate per il venticinquennale della nascita del dipartimento di Economia e Management, che Fabio ha contribuito a far crescere con passione, competenza, instancabile dedizione e straordinario spirito istituzionale oltre ad esserne stato anche vicedirettore. La sua profonda conoscenza dei temi legati all’economia della cultura è stata apprezzata dai tanti giovani che per anni hanno frequentato il master in Cultural management ‘Musec’, fondato e codiretto con la collega Anna Maria Visser, recentemente scomparsa".

Donati è stato, tra le altre cose, board member in Encatc (lo European network on cultural management and policy education a Bruxelles), rappresentante italiano in Commissione Europea per Horizon 2020 - Societal challenge Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies, presidente del Comitato tecnico-scientifico del Mibact ‘Musei e economia della cultura’ e componente del Consiglio superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, fino ad arrivare a ricoprire il prestigioso incarico di Consigliere scientifico alla rappresentanza permanente d’Italia all’Unione Europea. Numerose solo in poche ore le manifestazioni di stima e di cordoglio arrivate dall’Unione Europea, dal ministero dell’Università e dai tanti colleghi di Atenei a livello nazionale.