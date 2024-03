Università di Ferrara, inaugurazione dell’anno accademico. La rettrice: “Ricerca, pilastro del nostro ateneo”

Ferrara, 6 marzo 2024 – Unife ha tutte le carte in regola per offrire adeguate competenze, e non solo, ai 28.149 studenti dell’ateneo, come è emerso dall’intensa e articolata relazione svolta dalla rettrice Laura Ramaciotti in occasione della cerimonia di inaugurazione del 633° anno accademico che si è svolta ieri mattina nel nuovo Polo didattico di Cona, gremito di pubblico. La nostra, ha detto, è un’epoca di “cambiamento accelerato”.

Di qui la necessità di permeare molti campi applicativi dell’uso dell’intelligenza artificiale. Unife, ha aggiunto, offre certezze a cominciare dai valori di libertà e pluralismo, coscienza civile e interesse per il sapere. Ma le opinioni, ha poi ammonito, devono sempre essere espresse "con civiltà e rispetto”.

Gli obiettivi, comunque, non finiscono qui: "occorre sradicare gli stereotipi”, fra cui quello della donna non vocata alle scienze: a Unife (“orgogliosamente pubblica”) il vento è cambiato e la metà di questi corsi è frequentata da ragazze. Poi la rettrice ha presentato un vero e proprio bilancio dell’attività dell’ateneo snocciolando progetti, dati e cifre, tutti riconducibili a una realtà in costante crescita e sempre più attenta alle esigenze degli studenti per i quali, ha osservato, è stata innalzata la quota di reddito per avere l’esenzione; un terzo, inoltre, è esonerato dalle tasse e la metà hanno usufruito di riduzioni.

"La ricerca – ha proseguito la rettrice - continua ad essere un robustissimo pilastro del nostro Ateneo. Dal Ministero dell’Università e Ricerca sono giunti (Pnnr) 11 milioni per un totale di 141 progetti e altri fondi dalla regione. Sul fronte strutturale e tecnologico, Unife ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni per strumentazioni di ricerca. Alessandra De Fazio, rappresentante degli studenti, ha poi lamentato i mezzi di trasporto sovraffollati, l’annoso problema degli affitti, la sensazione di non essere trattate (le meridionali) come tutte le altre e, allargando l’orizzonte, ha invocato la lotta alle “logiche patriarcali”, all’autonomia regionale differenziata, alla privatizzazione di sanità e istruzione, chiedendo lo stop alla guerra in Israele-Palestina.

Roberta Russo del Comitato unico di garanzia si è soffermata sul linguaggio inclusivo. A conclusione, lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, applauditissimo, ha sostenuto che si è buoni eredi di una tradizione se però, mantenendosi fedeli, la si riconquista, in modo originale. Di qui la necessità di "saper restare” in questi tempi difficili caratterizzati dal “naufragio della parola”. Il presidente Mattarella è uno dei pochi a far capire che le parole hanno un peso”. Infine il riferimento a Pasolini: “Il desiderio di morte è prodotto dal vuoto della cultura”.