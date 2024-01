Unife inclusiva in nome di Clara. Ecco le studentesse vincitrici Sette studentesse dell'Università di Ferrara sono state premiate per le loro tesi sul tema dell'inclusione. Il premio è dedicato alla memoria di Clara Coviello, ex direttrice amministrativa dell'università, che ha promosso la presenza delle donne in ruoli di leadership. La cerimonia di premiazione è stata un segno tangibile dell'impegno dell'università per l'uguaglianza di genere.