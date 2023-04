Unife: "Le ostriche concave di Goro sono alleate di salute e ambiente"

GORO

‘Caratterizzazione qualitativa e potenzialità di mercato delle ostriche golden e black selezionate a Goro’. È questo il titolo del convegno conclusivo che si terrà mercoledì 5 a Goro dalle 10.45. Nell’ambito dell’incontro saranno illustrati i risultati del recente studio dell’Università di Ferrara sulle ostriche concave golden e black che, oltre a voler favorire la competitività e lo sviluppo di mercato delle due varianti di colore, si è concentrato sull’analisi delle caratteristiche genetiche, chimiche e nutrizionali. È stato calcolato che basterebbero due-tre ostriche al giorno per assumere la dose giornaliera consigliata di acidi grassi insaturi essenziali omega-3, presenti anche nel giusto rapporto omega-3omega-6: "Si tratta di sostanze che svolgono un’azione preventiva nei confronti di molte patologie diffuse come le cardiopatie, ipercolesterolemia, ipertensione e aterosclerosi - spiega la professoressa Elena Tamburini del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione di Unife, coordinatrice dello studio -. Grazie al progetto, abbiamo dimostrato anche l’elevata capacità antiossidante e antinfiammatoria della carne di ostriche allevate a Goro, associata ad un contenuto calorico per 100 grammi di prodotto basso". Dunque, lo studio ha dimostrato che le ostriche golden e black fanno bene alla salute, senza dimenticare che, essendo dotate di guscio calcareo, mentre crescono assorbono anidride carbonica dal mare, riducendo quindi l’impatto delle emissioni climalteranti. Dopo i saluti dell’assessore regionale Alessio Mammi e del sindaco di Goro Maria Bugnoli si alterneranno diversi relatori, con le conclusioni che saranno affidate a Sergio Caselli e Vadis Paesanti.