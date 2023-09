Unife, lo scambio di saperi Le camminate della salute con i docenti universitari

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Unife per il Public engagement che ha preso il via a maggio, animando diversi luoghi della città e del territorio ferrarese con l’obiettivo di alimentare lo scambio dei saperi e favorire l’interazione e l’ascolto tra la comunità accademica e la società. Giovedì, dalle 17 nell’aula Acquario del Polo chimico di via Borsari, si terrà il secondo appuntamento con le camminate della salute. Gli appuntamenti prevedono camminate di circa 60 minuti lungo la cinta muraria, introdotte da brevi conferenze di docenti Unife per approfondire i benefici derivanti dall’esercizio fisico e i risultati delle ricerche di settore. Interverranno Gloria Bonaccorsi e Gabriele Guardigli del dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna di Unife. Tante ancora le iniziative gratuite che si terranno fino a dicembre nell’ambito della rassegna indirizzate a target diversi, curate da docenti, ricercatrici e ricercatori di Unife. Si tratta di mostre, rassegne cinematografiche, programmi radiofonici, dibattiti, eventi sportivi, giornate informative e dedicate alla prevenzione su temi attuali e trasversali che spaziano dalla sostenibilità all’educazione finanziaria, dalle politiche di genere all’inclusione, dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla cura della comunità. "Ormai è assodato che fra i compiti istituzionali delle Università vi sia quello di generare impatto sociale, coinvolgendo pubblici diversi e avvicinando le persone alla ricerca scientifica, usando linguaggi comprensibili ai non addetti ai lavori", chiude la rettrice Laura Ramaciotti.