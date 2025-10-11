Unife, mamme da Oscar: "WeMaMy, siamo prime". Lacrime e gioia sul palco

Siccome di voce si parla – quella delle mamme che rispondono al telefono alle matricole che muovono i primi passi all’università – è la voce a spezzarsi quando, sul palco, sotto le luci di una sera in compagnia della fama, viene scandito il suo nome, quello delle sue ragazze. Francesca Casalino, mamma di 33 anni, stringe la statuetta, una fonte azzurra d’acqua, guarda verso il pubblico, vede scorrere i visi delle donne alle quali ha dato un lavoro e un futuro, cerca di trattenere le lacrime. Non ci riesce. "Abbiamo vinto nella nostra categoria, mi sembra un sogno, non riesco a crederci", dice. Le parole si spezzano per la commozione.

Milano, l’altra sera, sala della Borsa. Gli applausi, il tin tin tin degli sms che rimbalzano sul telefonino. "Siamo eccellenza dell’anno nel settore che abbiamo rappresentato", esclama Casalino amministratore delegato dell’azienda di mamme che vuole dare un futuro agli studenti. E ancora non ci crede, la paura che aprendo gli occhi il nastro si riavvolga. E’ tutto vero. "Per essere portavoce di un modello imprenditoriale unico e sostenibile, con l’obiettivo di offrire opportunità professionali alle donne, stabilità e crescita senza dover scegliere tra carriera e famiglia", la motivazione che ha regalato loro la coppa, premiate da Fonti Awards, riconoscimento internazionale, uno dei principali tributi mondiali per l’innovazione e la leadership. Rivivono un po’ tutto Francesca e le sue ragazze. La startup WeMaMy (We manage for maternity) che muove i primi passi, il coraggio di osare, di crederci. La stretta di mano con l’Ateneo che affida a quelle donne l’incarico di rispondere al telefono, dare consigli ad un esercito di studenti che, anche loro, cercano un futuro nel mondo dei libri, computer e aule magne.

"A chi dedico questo premio? A mio padre, che mi ha sempre trattato come i miei tre fratelli maschi senza mai fare differenze. Al mio socio che ha creduto in me. A mio marito che mi è sempre accanto. E a loro, sì a loro, queste donne che hanno dato vita ad una bellissima squadra. Senza di loro WeMaMy non esisterebbe, senza di loro non avremmo conquistato Milano, non stringerei questa coppa". Nella squadra sono in dieci. Alice, Francesca, Marta, Linda e le altre, volti e desideri; sorrisi e sacrifici. Oltre cento chiamate al giorno, 450 in media alla settimana da luglio. Un fiume di consigli, 4500 studenti si sono rivolti a loro. Fanno marketing, interviste di mercato. Lavorano con multiutility come Clara, Cadf e Cmv. Quella vittoria, una carica per altri traguardi. "Essere a Milano era già una grande vittoria per tutte noi. Essere prime nella nostra categoria è stato incredibile", lei la donna più giovane sul palco, le mani che non vogliono lasciar andare la statuetta per crederci un po’ di più, gli occhi lucidi. Perché i manager si commuovono, soprattutto sono se sono mamme.