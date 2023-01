Unife, patto per le imprese "Beneficio per il territorio"

È stato siglato ieri al Rettorato, l’accordo quadro che mette in cantiere una serie di azioni condivise tra Ateneo e Ascom Confcommercio volte a sviluppare conoscenze e professionalità per il settore terziario. Con l’accordo parte una progettazione comune che coinvolgerà i due soggetti nella programmazione di ricerca in ambiti di comune interesse e di sviluppo di forme di nuova imprenditorialità. "L’Ateneo nelle sue iniziative di terza missione – spiega Laura Ramaciotti, rettore dell’Università – non poteva esimersi dal formalizzare un rapporto di collaborazione con Ascom con cui condivide una costante attività a beneficio del territorio. Questo accordo concretizza una collaborazione a lungo termine tra due attori del territorio al fine di esplicitare i rapporti tra due realtà ormai sempre più connesse tra loro". "L’Università rappresenta un valore aggiunto per questa città – commenta Marco Amelio, presidente di Ascom –. In questo modo diamo forma e sostanza a una strategia concreta sul piano economico, l’indotto universitario valeva in città pre pandemia 90 milioni di euro dei quali il 55% nel settore immobiliare e poi a cascata su ristorazione ed intrattenimento. Un accordo quadro che mette in moto successivi momenti di intesa ancora più specifici volti alla promozione e sviluppo della città e del territorio con un partner di assoluto prestigio come Unife, a partire dalla costituzione di osservatori specifici sull’impatto economico dell’università ma anche dei grandi eventi sul territorio".

"L’accordo si inserisce in quella che è la strategia di Terza Missione dell’Università di Ferrara finalizzata a dare slancio alle imprese immettendo nel territorio le idee, i saperi e le tecnologie che nascono e maturano nelle attività didattiche e di ricerca sviluppate nel nostro Ateneo – specifica Enrico Bracci, prorettore alla terza missione dell’ateneo estense –. Lo slancio non è possibile senza la collaborazione di associazioni come Ascom che operano nel settore dell’imprenditoria e che trovano nell’Università l’ideale interlocutore". "Una collaborazione di alto profilo a supporto delle attività del territorio – sottolinea Davide Urban direttore di Ascom – che spazierà dal supporto a percorsi di laurea e post laurea, ad attività di ricerca, dalla collaborazione tra centri di ricerca ed innovazione, alla realizzazione di studi e analisi di settorei. Un accordo quadro che si dispiegherà in tirocini, dottorati di ricerca, stage aziendali fino all’effettuazione di master universitari legati alla promozione e sviluppo dell’intera filiera del terziario".

Lauro Casoni