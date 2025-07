Unife premia gli atleti Cus. Ai nazionali bilancio record

I successi del Cus a livello nazionale. La delegazione di atlete e atleti è stata accolta ieri dalla rettrice Unife Laura Ramaciotti e dal direttore generale Marco Pisano, consegnando un omaggio a tutte le partecipanti e i partecipanti. Al momento di incontro hanno partecipato anche il professor Gianni Mazzoni, direttore del dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione di Unife e presidente del Comitato per lo Sport Universitario, il presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi e il segretario generale Cinzia Garbellini, insieme ad alcuni allenatori.

"Vedere le nostre studentesse e studenti distinguersi nei Campionati Nazionali Universitari e qualificarsi agli Europei è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità accademica di Unife – ha affermato la rettrice Ramaciotti –. Coniugare studio e sport agonistico richiede costanza, passione e una grande capacità organizzativa, qualità che questi ragazzi e ragazze hanno dimostrato in ogni fase del percorso. I Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2025 hanno visto una partecipazione record per Unife, 68 atlete e atleti, accompagnati da 14 tecnici e 1 dirigente. Un salto di qualità che riflette il crescente impegno dell’Ateneo nel promuovere il valore formativo dello sport.

Dall’atletica al karate, passando per sport di squadra e individuali, la delegazione Unife ai Cnu 2025 ha coperto numerose discipline. Presenti al momento di incontro con la rettrice Laura Ramaciotti in rappresentanza di tutti gli atleti partecipanti, per l’atletica Tiziano Felletto, Lorenzo Schiavon, Stefano Troni, Giada Alexia Marini, Giada Cabai, Elena Bonafè e Miriam Botti; per il judo Francesca Andreolla, Anna Coradazzi e Alessandro Pavan; per la lotta Giulio Massimo Bellon e Riccardo Deserti; per il karate, Elena Roversi; per lo sci, Vasco Goberti; per il tennis tavolo, Luca Tosatti; per il tiro a volo, Valentino Sartini; per il rugby, Nicholas Favaro; per il triathlon, Davide Mianini; per il calcio a 5, Giuseppe Gamberini ed Edoardo Maurizio.

A guidare e supportare i team Unife coach, allenatori e accompagnatori: Niccolò Giordani, Andrea Fabbri, Mario Roversi, Nicola Bartolini. Non finisce qui: lo sport universitario ferrarese si prepara ora a brillare anche in Europa agli EUSA (University Sports Europe). In agosto, la squadra di Basket 3x3 parteciperà agli EUSA Games a Salerno, con Nicola Cristoni, Leonardo Cavicchi, Matteo Leopizzi e Alessandro Trinca. Elena Roversi rappresenterà l’Università di Ferrara nel Karate agli EUSA Games in Polonia, dopo il bronzo conquistato nella scorsa edizione. In segno di gratitudine per l’opportunità ricevuta, la squadra di basket ha omaggiato la rettrice Laura Ramaciotti con una maglia ufficiale della rappresentativa, personalizzata con il numero 1 e la scritta ‘Rettrice’.

Mario Tosatti