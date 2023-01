Unife, sette i dipartimenti d’eccellenza

di Federico Di Bisceglie

L’ateneo ferrarese si conferma su livelli eccellenti. E, tra questi gioielli, ci sono gemme particolarmente rare che si concentrano nell’area medica. I dipartimenti designati tra le 350 eccellenze italiane dal Ministero, infatti, sono sette per Unife (tra cui Economia, Matematica e Sveb) tre di questi hanno ottenuto un finanziamento cospicuo. Di questi, due afferiscono proprio all’area medica. Il punteggio massimo nella graduatoria è stato riconosciuto a Medicina Traslazionale e per la Romagna, guidato da Paola Secchiero. Ossia il dipartimento più grande numericamente di tutto l’ateneo. Si parla infatti di oltre novanta docenti. Da parte del ministero, dunque, è stato dato un grande riconoscimento al valore scientifico dell’attività di ricerca dei dipartimenti di area medica della facoltà. Non era banale ottenere un risultato di questo tipo per un dipartimento ad alta numerosità come quello di Medicina Traslazionale e per la Romagna. L’area medica, dicevamo in premessa, è al top. Tant’è che, oltre a Medicina traslazionale, ha ottenuto un ottimo riscontro anche il dipartimento di Scienze Mediche guidato da Stefano Volpato. Bene anche il dipartimento di Giurisprudenza, selezionato tra le eccellenze e condotto dalla direttrice, Serena Forlati. Questi tre dipartimenti otterranno dal Ministero un finanziamento. Circa sei milioni di euro sono previsti per Scienze Mediche e per Giurisprudenza. Il plafond più cospicuo invece è previsto per Medicina Traslazionale a cui il ministero probabilmente corrisponderà una cifra che si aggira attorno ai nove milioni di euro. Va detto, tra l’altro, che il risultato ottenuto da Unife è particolarmente rilevante se comparato ad altri atenei limitrofi. Modena ha ‘perso’ un dipartimento, passando da tre a due rispetto al quinquennio precedente. Ferrara ne ha mantenuti tre, mentre Parma è salita da uno a tre. A ‘subire’ perdite maggiori è stata l’Alma Mater di Bologna che lascia per strada ben tre dipartimenti di eccellenza, passando da quattordici a undici. Ma capiamo in cosa consiste questo ‘concorso’ ministeriale. L’intervento ha l’obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree Cun, i migliori 180 dipartimenti delle Università statali. Si tratta di dipartimenti che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato un budget annuale di 271 milioni di euro. I 180 dipartimenti selezionati potranno contare, in relazione al quintile dimensionale in cui sono collocati, su una dotazione finanziaria variabile tra di 1,620 milioni di euro annui e 1,080 milioni di euro annui per cinque anni. Ai dipartimenti delle aree Cun da 1 a 9 sarà assegnato un budget di 250 mila euro annui vincolato a infrastrutture di ricerca.

Il risultato di Unife certifica la valenza delle scelte compiute durante la precedente governance, di puntare sui grandi numeri. Una scelta perseguita e nella quale crede profondamente anche la rettrice Laura Ramaciotti. E che, evidentemente, sta dando ottimi riscontri.L’ateneo estense in questi anni è cresciuto di oltre diecimila studenti. Da più parti, a fronte di questo trend in costante aumento, si era paventato il rischio che l’erogazione della didattica per così tanti ragazzi potesse in qualche modo andare a detrimento dell’attività di ricerca. Preoccupazione che, evidentemente, è stata smentita dai fatti.