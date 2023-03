Unife, tra i migliori al mondo I nostri corsi conquistano il podio

L’Università di Ferrara è uno dei migliori Atenei al mondo per gli studi in Archeologia, Farmacia e Farmacologia, Fisica e Astronomia, Medicina secondo l’ultima edizione della Qs World University Rankings, la più famosa e consultata classifica globale delle università.

L’analisi comparativa è stata condotta da QS tra oltre 15mila corsi di studio offerti da 1.594 Atenei situati in 93 Paesi del mondo. I parametri chiave su cui si basa la classifica sono cinque: due indicatori per la reputazione (rispettivamente legati al giudizio della comunità accademica e del mondo del lavoro); due indicatori dell’impatto e della produttività della ricerca (citazioni per articolo e H-Index) e uno sulla collaborazione transfrontaliera nella ricerca, l’international Research Network (Irn). Complessivamente, la Qs World University Ranking colloca il sistema universitario italiano al 7° posto a livello globale. Reputazione, qualità della ricerca, H-index, networking.

I risultati di Unife. Per Unife le migliori prestazioni nella classifica 2023 sono quelle dell’ambito disciplinare dell’Archeologia, 12° delle università italiane, e dell’ambito di Farmacia e Farmacologia, sempre al 12° posto tra le università italiane. Il corso di Medicina e Chirurgia è 20° nella classifica italiana e nella top 500 a livello mondiale, guadagnando diverse posizioni rispetto all’anno precedente. Infine, nell’ambito di Fisica e Astronomia Unife ottiene il 23° posto in Italia, rimanendo a livello mondiale stabilmente nella stessa fascia raggiunta nel 2022. Per quanto riguarda i singoli parametri, le prestazioni dell’Università di Ferrara sono le seguenti. Reputazione accademica: migliori risultati in Archeologia, con un punteggio di 55,7. employer reputation: migliori risultati in Farmacia e Farmacologia, con un punteggio di 46.1. Citazioni per articolo: migliori risultati in Medicina, con un punteggio di 86,3. H-Index: migliori risultati inFarmacia e Farmacologia, in cui ottiene un punteggio di 81,9. International Research Network: migliore performance infisica e astronomia, dove ottiene il punteggio di 63,9.

La classifica QS World University Rankings è pubblicata dall’istituto di analisi QS Quacquarelli Symonds, il principale fornitore a livello mondiale di servizi, analisi di dati e approfondimenti per il settore dell’istruzione superiore. La classifica valuta le migliori università del mondo nell’ambito di 54 discipline accademiche, ed è la fonte più conosciuta e nota al mondo per la consultazione di dati comparativi sulle prestazioni delle Università.