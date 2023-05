Unife tra le eccellenze mondiali Ricerca, staff e qualità: siamo al top

Ottimi posizionamenti per la nostra Università nella classifica internazionale curata da CWUR, il Center for World University Rankings. Unife rientra infatti tra le migliori duemila università al mondo, collocandosi 502° su un totale di oltre ventimila università, 199° in Europa e 22° in Italia su 66 atenei coinvolti nell’indagine. Rispetto alle numerose classifiche internazionali in tema di università, il CWUR è un ranking che utilizza esclusivamente indicatori oggettivi, esclude i dati derivanti da sondaggi reputazionali e si basa sull’autonoma consultazione di quanto presente nelle banche dati.

La classifica tiene conto di quattro indicatori: qualità dell’istruzione, occupabilità, qualità dello staff e prestazioni di ricerca. Per quest’ultimo indicatore, Unife si aggiudica il 475° posto a livello mondiale, guadagnato sulla base dei risultati della ricerca (numero totale di articoli di ricerca), qualità delle pubblicazioni (calcolate sul numero di articoli scientifici che compaiono nelle riviste di alto livello), influenza (numero di articoli di ricerca che appaiono in riviste altamente influenti) e citazioni (numero di articoli di ricerca altamente citati).

"La classifica internazionale realizzata dal CWUR si differenzia dalle altre per la modalità autonoma di reperimento dei dati: questi vengono ricavati direttamente, su solidi criteri oggettivi. I posizionamenti ottenuti dal nostro Ateneo su 20.500 università in tutto il mondo – commenta la rettrice Laura Ramaciotti – restituiscono ancora una volta la misura dell’impegno quotidiano di tutte le componenti del nostro Ateneo e delle nostre eccellenze, con particolare enfasi al contributo offerto dalle attività di ricerca, sulle quali Unife conferma un ruolo di player di livello internazionale".

A marzo scorso altro riconoscimento importante per l’Università: uno dei migliori atenei al mondo per gli studi in Archeologia, Farmacia e Farmacologia, Fisica e Astronomia, Medicina secondo l’ultima edizione della Qs World University Rankings, la più famosa e consultata classifica globale delle università. L’analisi comparativa venne condotta tra oltre 15mila corsi di studio offerti da 1.594 Atenei situati in 93 Paesi del mondo. I parametri chiave furono cinque: due indicatori per la reputazione; due indicatori dell’impatto e della produttività della ricerca e uno sulla collaborazione transfrontaliera nella ricerca, l’international Research Network (Irn).