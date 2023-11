Unife, un bando per le startup: "Assieme al Comune per dare nuove opportunità ai giovani"

Si fa di tutto e… di più, giustamente, per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità. E’ con questo obiettivo, infatti, che Unife e Comune di Ferrara hanno dato vita (ieri mattina la presentazione nella sala dell’Arengo in Municipio) a un bando startup del nostro ateneo che coinvolgerà – anzi, sta già coinvolgendo - studenti e ricercatori. Si cerca dunque di favorire la nascita di nuove imprese, ha osservato l’assessore al bilancio e commercio Matteo Fornasini aprendo i lavori, il tutto alla ricerca di "nuove opportunità" per i giovani e sostenendo al tempo stesso il nostro territorio. Allo scopo, il Comune ha messo a disposizione 50.000 euro.

All’orizzonte si profila quindi "una positiva ricaduta economica e sociale sulla nostra area", ha aggiunto la rettrice dell’Università Laura Ramaciotti, e "vedrà protagonisti, anzitutto, i nostri studenti" impegnati in questa che è stata definita "un’iniziativa di punta nel contesto dell’ampio ventaglio di azioni che il nostro Ateneo mette in campo per rafforzare le ricadute delle attività di formazione e di ricerca sul tessuto economico e sociale". Delle caratteristiche del bando ha poi parlato il professor Enrico Bracci, pro rettore alla Terza missione. Si potrà candidare l’idea fino al 10 gennaio 2024; individualmente o in team, per la categoria Junior entrepreneur, le studentesse e gli studenti iscritti a un corso di studio di primo, secondo ciclo o ciclo unico, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello) o a una scuola di specializzazione. Per la categoria senior entrepreneur potranno candidarsi docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, altri collaboratori di ricerca. Il finanziamento è diretto allo sviluppo dei migliori progetti innovativi e prevede anche, in armonia con il progetto regionale PNRR - ECOSISTER che vede coinvolta anche l’Università di Ferrara, un percorso dedicato alle idee e progetti imprenditoriali che contribuiscono alla transizione ecologica. Il Bando prevede due fasi: la prima, "Call for ideas", è finalizzata a raccogliere e selezionare, tra le candidature presentate, cinque idee di impresa che potranno usufruire di un percorso di affiancamento professionale personalizzato di mentor, docenti ed esperti del settore per l’elaborazione di un Business plan con cui poter accedere alla Fase 2.

La seconda fase, "Business plan competition" (con i dieci migliori progetti della prima fase), è volta a valutare i business plan elaborati a conclusione della fase precedente. Al termine di una valutazione effettuata da apposita Commissione, verrà redatta una graduatoria con la premiazione dei due progetti con il Business plan migliore. Ai vincitori saranno resi disponibili servizi di assistenza e consulenza legale, contabile e amministrativa finalizzati alla costituzione e insediamento dell’impresa sul territorio ferrarese.