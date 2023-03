Unife, uno psicologo per gli studenti "Hanno ansia e paura per gli esami"

di Federico Di Bisceglie

Se l’eccellenza di un ateneo si misura dal welfare studentesco, Unife si conferma ai vertici. Sì, perché il servizio di supporto psicologico agli studenti nella nostra università è davvero un’eccellenza. Il dato più eclatante riguarda le prese in carico: circa 1.500 ragazzi (tra il 1 novembre 2021 e il 28 febbraio scorso). "Questo servizio è nato in epoca di pandemia, ma risulta utile più che mai ancora oggi". A dirlo è Paola Bastianoni docente Unife, delegata alle attività inerenti alla consulenza psicologica e al counseling che ha seguito passo passo passo e segue tutt’ora i servizi erogati dallo sportello.

Bastianoni, il servizio di counselling dell’ateneo in che cosa consiste?

"Si tratta di un supporto psicologico che viene erogato ai ragazzi che ne fanno richiesta e che permette un confronto diretto con psicanalisti e psicologi. Peraltro è anche possibile usufruire del servizio anche in lingua. In presenza e online. Entro 48 ore dalla segnalazione, i ragazzi ricevono una prima risposta. E, nell’arco di 15 giorni, viene fissato l’appuntamento con gli esperti: crediamo molto nella tempestività".

Quali sono le problematiche che in misura maggiore vengono sollevate dai ragazzi?

"Sono piuttosto varie. Ma andiamo ai numeri. Il 23% dei ragazzi che si rivolgono allo sportello lo fa per problematiche relative al senso di sfiducia in se e nelle proprie capacità. Un altro 23% denuncia stati d’ansia ricorrenti. Il 15% si rivolge al nostro staff per problemi legati alle relazioni di coppia. Il 14% per via di problemi familiari. C’è un 13% che lo fa invece perché non riesce a superare alcuni esami universitari, mentre il 12% si rivolge a noi a seguito di eventi traumatici".

Non è un servizio del quale l’ateneo fa molta pubblicità, probabilmente anche per la delicatezza dei temi trattati. Ha, più o meno, un ordine di grandezza di quanti studenti hanno usufruito di questo servizio?

"Sì, gli ultimi dati raccolti che coprono l’arco temporale di oltre un anno (novembre 2021-febbraio 2023) ci dicono che sono state 1.497 le prese in carico complessive del servizio. Ben 1.322 incontri individuali e 175 incontri collettivi. Per lo più, si tratta di studenti fuorisede".

A cosa è dovuto questo fattore?

"C’è una concomitanza di componenti. I fuorisede non interpretano più l’esperienza lontani dalla città d’origine con lo spirito di qualche anno fa, assimilabile a una sorta di conquista dell’indipendenza. Talvolta l’essere fuori di casa, per la prima volta nella gran parte dei casi, ingenera un senso di insicurezza e inadeguatezza. Circostanza che, chiaramente, si riverberano nel rendimento e sul percorso di studi accademici".

In termini percentuali, qual è la proporzione tra fuorisede e studenti ‘locali’ che usufruiscono del servizio?

"Il 73% dei ragazzi che si sono rivolti a noi è fuorisede, il 23% residente e il 2% non dichiarato".

Sotto il profilo del genere?

"Sono state 964 le femmine, 323 i maschi e 11 persone di genere non binario".