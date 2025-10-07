Unife, voce di mamma. Una passerella mondiale per la donna ’WeMaMy’

Oltre la loro voce c’è di più, storie di donne con figli e sogni, desideri di ragazze che diventano realtà. Oltre la loro voce, al telefono, volti e sorrisi, rassicurazioni. A quell’esercito di studenti che varca per la prima volta l’ingresso della facoltà e chiede loro cosa fare da grandi. Alla cornetta i genitori, altre mamme, che sono convinti: "Mio figlio un giorno sarà... ". Oltre cento chiamate al giorno, 450 in media alla settimana da luglio. Un fiume di consigli, 4500 poco più, poco meno. All’origine un altro sogno, quello di Francesca Casalino, 33 anni, madre anche lei, due figli – Aurora di 9 anni, Lucio appena due – che ha fondato la startup WeMaMy (We manage for maternity). E’ lei l’amministratore delegato dell’azienda di mamme che vuole dare un futuro agli studenti, una stretta di mano con l’Ateneo. Un futuro lo ha dato a tante donne. Nella squadra sono in dieci.

E proprio lei Francesca sarà illuminata dalla luce dei riflettori. E’ stata scelta – la categoria è ceo dell’anno, eccellenza dell’anno innovazione & leadership – insieme ad altri due finalisti da Le Fonti Awards, premio internazionale, uno dei principali riconoscimenti mondiali per l’innovazione e la leadership. Il nove ottobre sarà a Milano, alle 20,30, nella sala della Borsa. E li saprà se è prima. "Per me – racconta, l’entusiasmo negli occhi – è già una vittoria". Vedrà sfilare simbolicamente al suo fianco i vincitori e le aziende che si sono posizionate negli anni ai primi posti. Come Morgan Stanley e Rockefeller, Rothschild, Christian Dior e Cartier. "E io sarò lì, la donna più giovane sul palco". Italia, Ferrara, biglietto di solo orgoglio per Milano. Le ‘sue’ ragazze faranno il tifo per lei, un po’ per loro. Come alla partita di beach volley, fine dell’estate. Per ritrovarsi sotto rete, perché c’è di più anche oltre il lavoro. La voglia di raccontarsi, di ridere insieme, bollicine in un bicchiere, quasi un miraggio per alcune di loro che sperano di essersi lasciate dietro le spalle vissuti difficili, sofferenze, umiliazioni. "Ci sono tante ragazze, donne in difficoltà, alcune escono da situazioni molto drammatiche, pesanti, angosciose. E non solo dal punto di vista lavorativo. Assumiamo mamme nel territorio. Sono brave, la maggior parte di loro sono laureate". Un passo avanti la collaborazione con Unife. Non solo matricole. Fanno anche marketing, interviste di mercato. Lavorano con multiutility come Clara, Cadf e Cmv. All’orizzonte nuovi clienti, già altri traguardi.

E c’è Milano. L’attesa, dita incrociate. Quelle di Alice Marinelli, di Lagosanto; di Francesca Orlandini, di Codigoro; di Marta Rossicone, di Fiscaglia. Sono state le prime tre donne di WeMaMy. "Sì, siamo il nucleo storico", dicono. "Stavo cercando lavoro, conoscere Francesca un gioco del destino", incontro indelebile nella memoria di Alice. Aveva lasciato l’azienda e, dopo la maternità, voleva la sua strada. "Che ho trovato", racconta Francesca. Sola, una figlia, senza occupazione Marta. Anche lei ci è riuscita. Aspettando Milano.