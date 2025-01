Unijunior, vola il ’tocco’. I diplomi sono una festa: "Adesso siete tutti dottori"

Il lancio in aria del ‘tocco’ chiude la 13ª edizione dell’iniziativa chiamata Unijunior. Nel Polo Chimico Biomedico di Ferrara si è tenuta, nei giorni scorsi. la cerimonia di consegna dei diplomi al termine del ciclo di lezioni universitarie per bambini e bambine in età compresa dagli 8 ai 13 anni. Un’iniziativa promossa e organizzata dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’associazione culturale ‘Leo Scienza’.

Una festa, vista la grande affluenza, che è stata suddivisa in due turni per fasce di età. In apertura i saluti dello staff Unijunior, la rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti oltre una rappresentanza dei docenti Unijunior. Grande l’entusiasmo delle bambine e bambine seduti nella rinnovata aula universitaria ‘Mamut’ del Polo Chimico Biomedico. Il presidente dell’associazione ‘Leo Scienza’ Riccardo Guidetti ha detto: "Gli iscritti in questa edizione sono stati circa trecento, suddivisi tra Ferrara, provincia di Ferrara e Rovigo, alcuni anche fuori da queste province. I bambini hanno partecipato a otto sabati di lezione. E’ stato bello ritornare a fare lezione anche nelle aule dell’università Rovigo, come facevamo prima del Covid, per i tanti studenti della provincia di Rovigo. La fascia di età coinvolta è quella di 8 a 13, ma c’erano anche bambini di 7 e 14 anni". Nel corso dei due turni della cerimonia gli attori e ‘scienziati pazzi’ dello staff ‘Leo Scienza’ hanno intrattenuto i bambini e genitori con uno spettacolo teatrale colorato ed esplosivo, all’insegna del divertimento.

La rettrice Laura Ramaciotti ha voluto salutare e complimentarsi con tutti i giovani che hanno partecipato a questa nuova edizione di Unijunior. "Si tratta di una bellissima iniziativa grazie al lavoro con l’associazione ‘Leo Scienza’ – ha detto la rettrice –. Si parte proprio da quest’entusiasmo per arrivare alla conoscenza, che permette già in giovane età di arricchirsi culturalmente". I giovanissimi studenti sono stati proclamati ‘dottori e dottoresse in Unijunior’ proprio dalla rettrice Laura Ramaciotti. Poi il lancio in alto del ‘tocco’, il tradizionale cappello del laureato. Al termine ogni studente ha ricevuto il meritato diploma dalle mani dei docenti, sotto gli occhi dei genitori emozionati. Una festa, complimenti.

Mario Tosatti