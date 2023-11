’Un’immagine per pensare’, ecco la mostra contro gli orrori

Utile e tempestiva due volte. La mostra, inauguratadavanti alla sala dell’Arengo in Comune, giunge infatti nel momento doppiamente più opportuno visto il tema (la violenza sulle donne) che sarà ricordato sabato con la Giornata nazionale e vista la sua, purtroppo, drammatica attualità. L’esposizione (visitabile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18) consta di una selezione di lavori, trasformati in manifesti, realizzati da studenti del ’Dosso Dossi’. Questi gli autori: Marta Balboni, Michele Ghesini, Andrea Lindelli, Gabriele Malaguti, Angela Mella, Maria Vittoria Pazzi, Margherita Petrucci, Davide Rizzo e Camilla Salvietti. I manifesti spaziano dalla lotta ai muri di ogni genere alla parità, dalla libertà di scelta alle "no scuse", dalla diversità e unicità e a molto altro ancora. Il progetto ’Un’immagine per pensare’, è realizzato in collaborazione con il Comune. Nel corso della presentazione, l’assessore Dorota Kusiak ha collegato l’iniziativa al ventaglio importante di impegni promossi per favorire "il cambiamento culturale", sensibilizzando la gente, a cominciare dai giovani. Di qui la rilevanza del lavoro in sinergia. Del femminicidio "vergogna del genere umano" ha parlato la dirigente dell’istituto scolastico Francesca Barbieri che ha invitato le ragazze a "non consentire ad alcuno di umiliarvi e di non rispettarvi". La risposta sta "nell’imparare ad amarci". La referente del progetto, la professoressa Federica Zabarri ha poi illustrato la nascita e l’evoluzione del bel progetto legato alla figura femminile nella pubblicità. Le prime, dunque, a dover prendere coscienza del problema sono le donne, ha concluso la presidente della commissione pari opportunità Paola Peruffo che ha sottolineato il ruolo decisivo della politica. A conclusione, la presidente e la past presidente dell’Udi (Stefania Guglielmi e Liviana Zagagnoni) hanno ricordato l’impegno dell’associazione.

a.l.