Un’impresa alla terza generazione: "Mercato strategico. Ci crediamo"

"Per noi Bondeno è strategico e ci crediamo. La ragione più importante sono le persone. L’obiettivo è individuare talenti per farli crescere ed essere operativi in un’azienda come la nostra che è internazionale e dinamica, ma che resta fortemente radicata al territorio". Dino Boicelli, 27 anni, una laurea in Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, un master in International business ed esperienze di lavoro in aziende leader del nord Italia, è approdato nell’azienda di famiglia. Dalla formazione alla gestione diretta. E’ il Corporate Manager della BD Plast e rappresenta il fulcro della terza generazione.

"La nostra forza – spiega - sta nell’equilibrio tra tradizione e innovazione. Produciamo una gamma di prodotti altamente specializzati e personalizzati in un settore di nicchia, quello dei cambiafiltri, che gioca un ruolo cruciale nella lavorazione dei polimeri". BD Plast Filtering Systems, che ha sede a Bondeno, è stata fondata nei primi anni ’80. Cosa significa, rappresentare la terza generazione in un’azienda così importante? "Significa portare avanti la storica tradizione di famiglia mettendo in campo l’esperienza, la conoscenza, le tecnologie più innovative ma anche i valori che ci contraddistinguono – risponde Dino Boicelli –. A livello imprenditoriale l’azienda risale al bisnonno. Alla fine degli anni ’70, il nonno Bruno Boicelli ha dato una svolta con la specializzazione nei macchinari per la lavorazione delle materie plastiche. Mio padre poi, nel 1986, ha fondato, la Bd Plast, che sin da subito, si è specializzata nella produzione e vendita di cambiafiltri per linee di estrusione della plastica". Un cuore emiliano e una vocazione internazionale, l’azienda lavora in Europa e all’estero. "Il mercato italiano ha una sua rilevanza che si aggira intorno al 50 % della quota mercato – ammette Dino Boicelli – ma lavoriamo molto con i paesi esteri. I principali sono quelli dell’Unione Europea come Germania, Austria, Francia, Spagna. Un ruolo importante hanno poi Svizzera e Regno Unito. Stati Uniti e Canada sono un mercato di riferimento importante. Stiamo muovendo verso Taiwan e Cina". L’azienda ottimizza i consumi energetici grazie a tecniche avanzate e l’uso di elementi termoisolanti, riducendo i consumi fino al 30%. Ha poi installato un impianto fotovoltaico che ha generato energia pulita e ridotto le emissioni di CO2 di 1.228 tonnellate. "L’azienda è in crescita – sottolinea Boicelli –. Ad oggi ci lavorano 50 persone altamente specializzate. Esce da qui un prodotto finito. Andiamo personalmente a fare studi specifici per clienti che hanno necessità specifiche. Un’officina meccanica altamente attrezzata – aggiunge – ci consente di essere competitivi anche sui prezzi. Tutto viene fatto internamente. Ogni dettaglio è lavorato con passione e precisione. Il connubio tra l’attenzione minuziosa dell’artigiano e il supporto delle più recenti tecnologie crea prodotti che uniscono calore umano e precisione moderna".

Claudia Fortini