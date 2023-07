Un’Impresa eccezionale nel nome di Dalla Viaggio tra le note nell’Italia che cambia

Oggi, alle 21,30, L’Impresa Eccezionale. Altro ritorno nel chiostro di via Mortara 98, dopo il successo dello scorso anno, L’Impresa Eccezionale - Tributo a Lucio Dalla. E’ una band nata dalla passione di un gruppo di amici e musicisti per Dalla. Lo spettacolo si intitola Viaggi Organizzati. Due ore arricchite da parti recitate, aneddoti, storie e curiosità: un vero viaggio in uno spaccato d’Italia raccontato con le note.

I musicisti: Gianni Salamone voce e chitarra; Giacomo Guatteri chitarre, cori, programmazioni; Emanuele Migliorini basso; Luca Porreca piano, tastiere;

Sandro Rovai batteria

Entrata a offerta libera ma è consigliato prenotare il tavolo se si vuole cenare www.rionesantospirito.it