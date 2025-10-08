Union Gravel, percorsi in bici alla scoperta del territorio

In bici dalla terra al fiume, pedalando tra strade bianche, piste ciclabili e le vie più nascoste della provincia di Ferrara: torna Union Gravel, la gravel ride che porterà ancora una volta oltre 200 ciclisti alla scoperta del territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Sabato si svolge la terza edizione della pedalata che unirà i comuni di Tresignana, Riva del Po e Copparo, con tre percorsi (uno da 105 km uno da 80 km e uno da 55 km), ristori e festa con l’Union Food Village a Tresigallo.

Union Gravel è l’evento che unisce la passione per la bici e il territorio ideato da Unione dei Comuni Terre e Fiumi per promuovere la proposta cicloturistica dei territori compresi tra i Comuni di Tresignana, Riva del Po e Copparo. Union Gravel attraverso l’esperienza in bici vuole restituire a tutte e tutti i ciclisti la poesia dei luoghi caratterizzanti di Tresignana, Riva del Po e Copparo.

Union Gravel proporrà tre percorsi su tre distanze diverse, tutti pianeggianti ma caratterizzati da strade bianche, sterrati e piste ciclabili. Il percorso ‘lungo’ è un anello da 105 km con partenza dalle 12.30 a Tresigallo, passando per Coccanile, Berra, Ro, Zocca, Copparo, Formignana e rientro a Tresigallo. Chi invece volesse un approccio più calmo e goliardico all’evento, potrà scegliere uno dei due anelli più brevi: il Medio da 80 km, con partenza di gruppo alle 12.30 a Tresigallo e rientro a Copparo dopo aver toccato la Destra Po; il Corto da 55 km con partenza alle 12.30 da Tresigallo e passaggio per Coccanile, Copparo e Formignana, che include l’attraversamento del cortile della splendida Villa Mensa aperta per l’occasione.

La partenza e l’arrivo di tutte le tracce è sempre piazza Repubblica, a Tresigallo. Lungo i percorsi ci sarà sempre festa e accoglienza grazie ai ristori con prodotti tipici a Formignana, Coccanile, Ro e Copparo, per toccare ogni comune dell’Unione, organizzati da Asd Faro di Formignana, Associazione Fiera Coccanile, Pro Loco Serravalle, Pro Loco Copparo. Alla partenza e all’arrivo in piazza Repubblica sarà allestito il villaggio partenza, e dopo la pedalata si potrà festeggiare all’Union Food Village. Alla partenza ci sarà anche lo stand di B12 Bike Professional, con bici e prodotti dedicati al cicloturismo.

Grazie a Union Gravel si potrà poi assaporare le ricchezze artistiche del territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.