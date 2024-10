Union Travel, la carica dei cinquecento per la seconda edizione

COPPARO

Ben 474 i ciclisti che hanno pedalato attraverso i territori e le bellezze dell’Unione Terre e Fiumi. La seconda edizione Union Gravel è partita, ieri, più che raddoppiando i numeri dell’esordio: la proposta cicloturistica dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana e Witoor, con il coinvolgimento delle Pro Loco e delle associazioni dei territori toccati dai tragitti, ha incantato gli appassionati, che non sono voluti mancare a questo appuntamento con la magia di una terra particolarmente votata al turismo slow. Tre i percorsi su distanze diverse, tutti pianeggianti e caratterizzati da strade bianche, sterrati e piste ciclabili. Il percorso ‘lungo’: un anello da 102 chilometri con partenza da Copparo attraverso Formignana, Tresigallo, Coccanile, Berra, Guarda, Zocca; l’Anello Nord, intitolato ‘ L’Acqua’: 65 chilometri, lungo la Destra Po; l’Anello Sud, "La Storia": un tracciato da 50 chilometri, con passaggio per Formignana, Tresigallo e Coccanile, che include l’attraversamento del cortile della splendida Villa Mensa aperta per l’occasione.