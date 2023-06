"Unione, servizi farraginosi"

La costituenda lista ‘Argenta liberale e riformista’ ha incontrato un gruppo di architetti, progettisti e imprese di costruzione. All’ordine del giorno il funzionamento della macchina comunale e i suoi possibili miglioramenti. Il coordinatore Andrea Giacomoni pone l’accento sul "servizio offerto ai professionisti dall’Unione Valli e Delizie". Che, si legge in un comunicato, "soffre di lentezze e farraginosità in parte attribuibili alla burocrazia". Nel mirino l’insufficiente digitalizzazione degli archivi, i modi di erogazione dei contributi, la scarsa collaborazione con gli enti pubblici, il calo della domanda di nuove case, gli inoppugnabili pareri regionali dagli effetti spesso negativi oltre alla fibra ottica e l’Adsl che non coprono l’intero territorio. "Tutto ciò –chiude la nota – evidenzia un atteggiamento passivo e timoroso nell’assumere decisioni".