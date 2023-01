’Unione Terre e Fiumi’, il controllo di vicinato è in cantiere per migliorare la sicurezza

Si è parlato anche di progetti futuri, nell’ambito della conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio della Polizia locale ‘Terre e Fiumi’, che opera nei territori comunali di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Lo scorso 20 gennaio, giorno del patrono San Sebastiano, il comandante del Corpo di Polizia locale Gianni Gardellini e il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni (che in Unione ‘Terre e Fiumi’ ricopre la delega alla Polizia locale) hanno tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2022 e illustrato alcuni progetti che si intendono attuare nel prossimo futuro. Tra questi, il Controllo di vicinato, strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati. Tra le altre progettualità di cui si sta ragionando, vi è l’acquisizione della titolarità delle convenzioni con le associazioni di volontariato di Protezione Civile, sviluppando attività formative ed esercitazioni, alla finalizzazioni di alcune azioni, come gli interventi di bonifica post-incidente, oltre alla prosecuzione del percorso per il decentramento organizzativo. Progetti che andrebbero a sommarsi alle varie attività che già vengono svolte da parte della Polizia locale, su cui l’Unione ‘Terre e Fiumi’ sta investendo: dimostrazione ne sono i circa 240mila euro messi in campo nell’annualità 2021-2022.